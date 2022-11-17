Трагедия с самолетом в Ейске месяц спустя: подъезды разбирают, а пострадавшие хотят компенсаций

Многоэтажку постепенно восстанавливают. Фото: t.me/opershtab23

С момента крушения военного бомбардировщика в Ейске прошел ровно месяц. Напомним, 17 октября упал Су-34, который задел девятиэтажку. Погибли 15 человек, в их числе трое детей.

В причинах и обстоятельствах ЧП разбираютс следователи вместе с авиаэкспертами. Тем временем пострадавшие жильцы до сих пор пытаются прийти в себя. По-прежнему, в больнице находится ребенок, получивший травмы в тот роковой вечер.

Людей временно расселяют

В результате пожара, который вспыхнул после крушения самолета, было повреждено три подъезда – со второго по четвертый. Из 106 квартир выгорело 72.

Аварийно-восстановительные работы в доме планируют начать с 21 ноября. До этого времени жителям 1-5 подъездов необходимо покинуть свои квартиры.

- В связи с особенностями конструкции дома 1 и 5 подъезды попадают под временное расселение в целях безопасности жителей во время работ в 1-4 подъездах, - объясняют в администрации Ейского района.

Восстановительные работы начнутся с 21 ноября.

Подъезды с первого по четвертый полностью разберут, и, по сути, возведут заново.

- Квартиры восстановят в таком же виде, как они были ранее, - сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Сергей Власов. - Даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку.

До 21 ноября жители вывезут вещи из своих квартир. Все люди смогут продолжать жить в пунктах временного размещения. Тем, кто решит переехать в съемное жилье, компенсируют стоимость аренды.

В ближайшее время желающим выдадут документы о выселении. Строительная техника еще не приступила к разбору обрушившихся подъездов.

Жильцов на время работ расселят.

Пострадавшие готовят иски

- В квартирах трех подъездов зарегистрировано 168 человек, проживало там 303. Пострадавшими числятся 48 человек, в том числе 10 детей, - рассказал глава Ейского района Роман Бублик на последнем расширенном совещании. - 33 человека получили вред здоровья, в их числе семья детей.

По словам главы муниципалитета, единовременное пособие в связи со смертью выплачено за девять погибших - по миллиону рублей за каждого.

- У погибшей семьи Ищенко членов семьи, имеющие право на получение единовременного пособия, нет, - уточнил глава района. - Единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью в результате ЧС в размере 200 тысяч рублей получили восемь человек.

А тем временем жители пострадавших второго, третьего и четвертого подъездов собираются идти в суд. Они хотят получить компенсации.

- Жильцы попросили помощи в подготовке иска по потере имущества, - сказал Роман Бублик. - Администрация района поможет в составлении необходимых документов.

КСТАТИ

В больнице по-прежнему лежит ребенок

Пятилетняя девочка выжила, в то время как ее отец и бабушка погибли

Состояние пятилетней крохи по-прежнему оценивается как тяжелое. Помимо отравления угарными газами, у нее термические ожоги. И пока она находится под наблюдением медиков в больнице. Все остальные пострадавшие в ЧП выписаны.

А ЭТО ВРЕМЯ

Обломки самолета складывают как мозаику

После крушения самолета спасатели проводили буквально ювелирную работу. Они аккуратно доставали все части Су-34. Собирали каждую деталь, каждый болтик. Все обломки в итоге выложили на полигоне, чтобы тщательнее разобраться в причинах и обстоятельствах падения самолета. Для этого также на экспертизу отправили образцы топлива, которые были взяты в день трагедии.

Каждый обломок самолета сохранили и вывезли на полигон.

Следствие, в качестве основной версии крушения рассматривает техническую неисправность воздушного судна. Но не исключено, что причиной трагедии могли стать птицы, что попали в двигатели боевого Су-34.

- Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по ст.351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним), - уточнили в СК России.

КСТАТИ

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А В ЭТО ВРЕМЯ

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