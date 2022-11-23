«Едем на двух машинах, одна из которых останется военным». Известный блогер из Анапы поехал в зону СВО с новой гуманитарной миссией

Юрий Озаровский отправился с новой гуммиссией. Фото: t.me/MoreOz

Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский, который уже не один год снимает видео о жизни на побережье, отправился в зону спецоперации. Он вместе с другими единомышленниками поехал с новой гуманитарной миссией. Напомним, первая поездка состоялась 9 ноября. Тогда блогер и другие жители курорта собрали вещи и наборы первой необходимости для военных, которые доставили лично. Юрий Озаровский поделился эмоциями после встречи с российскими военными и призвал поддерживать участников спецоперации.

- Это наши ребята их нужно поддерживать просто и все, - добавил блогер. - И надо стараться сделать так, чтобы у них еще больше был боевой дух, это очень круто, это очень важно. Ведь ребята выполняют тяжелую работу.

Он даже открыл сбор средств, куда подписчики стали отправлять деньги.

За короткое время удалось собрать больше 77 тысяч рублей. О том, на что потратили эту сумму, Юрий Озаровский рассказал в своем блоге.

- Закупка для солдат на 19 200, скидку сделали 10 тысяч. Приобрели все, что заказывали военные. В списке - канат, лопаты, строительные мешки, перчатки и многое другое, - рассказал Юрий Озаровский. - Так же есть закупка на 63 тысяч - приобретены дизельные тепловые пушки. Их автономно можно использовать в машине без работы двигателя, обогревая фургон или же включать их в блиндажах - землянках, не выдавая место расположение дымом.

Все собранные вещи загрузили доверха в две машины. В автомобилях было так много гумпомощи, что едва нашлось место для самих волонтеров.

Это лишь часть гумпомощи, которую отправили бойцам на передовую. Фото: t.me/MoreOz

- Едем на двух машинах, одна из которых останется военным, - добавил блогер. - Нашим ребятам для работы передаем "буханку".

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