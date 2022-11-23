Восьмилетнего мальчика, угнавшего у отца микроавтобус в Анапе, два года назад нашли в затопленной квартире избитого и покусанного матерью

С сотрясением мозга мальчик попал тогда в больницу

Вся страна обсуждает немыслимое - 8-летний ребенок в Анапе взял у отца ключи, сел за руль его рабочего микроавтобуса и удрал из дома. Отец-одиночка объяснил это просто - мальчишка страдает психическим расстройством, не отдает отчета своим действиям иногда.

Но оказывается, этот мальчик давно нам всем знаком. Два года назад его буквально спасли из рук собственной матери-изверга. Случайно. В одной из квартир на улице Видова в Новороссийске соседи пришли разбираться с хозяйкой. Она стабильно затапливала их сверху. Но кроме нее, в одной из комнат сидел мальчик лет шести весь в синяках и ссадинах.

- Мы побежали в эту квартиру, когда сверху вода закапала. Стучали в дверь, никто не откликался. Пришлось ломать, - рассказали тогда соседи "КП" - Кубань" .

Тем временем из грязного унитаза ручьем текла вода, а вокруг в ванной плавали вещи.

На теле мальчика, позже стало известно, что его зовут Женя, не было живого места.

- Следы на предплечьях и на плечах как будто от зубов, синяки, - фиксировали вошедшие соседи на кадрах. - Забираем его.

Ничего внятного ребенок объяснить не смог. Несмотря на возраст дошкольника, он с трудом говорил.

На скорой Женю отвезли в горбольницу Новороссийска, где врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные ушибы тела.

- Ребенок - родной сын 33-летней Валентины. Она получила квартиру от государства, как сирота. Сама воспитывалась в детском доме. До этого момента никаких сигналов от этой семьи не поступало. В комиссии по делам несовершеннолетних материалов по этой семье не фиксировалось, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе мэрии Новороссийска.

После публикации в "Комсомолке" следователи возбудили уголовное дело по статье УК "Истязание малолетнего". Мать мальчика посадили под домашний арест. Судьбой сына больше она не интересовалась. Зато у Жени объявился отец. Водитель микроавтобуса решил забрать ребенка к себе, когда Валентину в итоге осудили и посадили в тюрьму.

О степени травм психике несчастного ребенка на тот момент никто не знал.

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