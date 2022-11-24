По уши в долгах. Что известно о мужчине, устроившем стрельбу после суда с экс-супругой в Крымске

Владимир Жиров стрелял на поражение. Фото: скрин видео.

В обстоятельствах массовой стрельбы, которая произошла в Крымске, сейчас разбираются следователи. Уже организована доследственная проверка. На месте ЧП работают криминалисты и оперативники. Напомним, Владимир Жиров устроил стрельбу днем 24 ноября сразу после того, как вышел из здания суда. Он програл бывшей супруге и сыну. Еще в 2019 году он затеял спор. А поводом стала сделка купли-продажи квартиры. Владимир был уверен, что часть денег должен получить он, поскольку жилье было приобретено на его средства. Однако сын и бывшая супруга документально доказали, что это не так.

Но, как удалось узнать kp.ru, Владимир судился с семьей последние пять лет. Причем иски он подавал не только по квартирному вопросу, но и по алиментам. Но суды мужчина часто проигрывал.

У Владимира было много долгов.

При этом Владимир Жиров за последние пару лет сумел накопить многотысячны долги. Так, согласно базе данных УФССП по Краснодарскому краю, мужчина задолжал почти 90 тысяч рублей. Эти суммы ранее с Владимира взыскал суд, согласно решению. Однако выплачивать их Владимир не торопился.

КОММЕНТАРИЙ СК

По последним данным, жертвами Владимира Жирова стали три человека. Ранее "КП" публиковала список погибших и раненых при стрельбе в Крымске 24 ноября 2022 года.

После стрельбы Владимир покончил с собой. Мужчину нашли погибшим в машине у дома, где живет его сын.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов совершения преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Председатель СК России поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования уголовного дела.

КСТАТИ

Мужчина, убивший четверых людей в Крымске, стрелял из собственного ружья

- С 2019 года мужчина являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209. В 2024 году истекал срок действия выданного ему разрешения, - сообщил депутат Госдумы Хинштейн. - В поле зрения правоохранительных органов мужчина никогда ранее не попадал.

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