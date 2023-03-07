Даня Плужников во время выступления на шоу «Голос. Дети» в 2016 году.

О талантливом 14-летнем мальчике Дане Плужникове из Сочи вся Россия узнала в 2016 году. Тогда юноша покорил жюри и зрителей своим голосом в третьем сезоне шоу «Голос.Дети». Песни «Нас бьют - мы летаем» Аллы Пугачевой и «Я свободен» Валерия Кипелова он исполнил так, что плакали все. И лишь позже мальчик признался - играет на синтезаторе, поет и даже передвигается он через боль. В полтора года ему поставили диагноз - спондилоэпифизарная дисплазия (деформация суставов, нарушение роста костей - прим.ред.)

Даня на сцене "Голоса" с Димой Биланом.

После победы в шоу тогдашний мэр Сочи Анатолий Пахомов пообещал музыканту однокомнатную квартиру. В 2018-м мама Дани в разговоре с корреспондентом «КП» призналась, что жилье они так и не получили. Но после публикации на сайте kp.ru семье Плужниковых все-таки выдала ключи.

Май 2016 года. Даню встречают в аэропорту Сочи после победы в шоу Фото: Иван ВИСЛОВ

В то время, когда звезда «Голоса» получил ключи, он учился в музыкальном училище при РАМ имени Гнесиных в Москве. Больше года назад парень перенес ряд операций, а затем пропал - своим подписчикам он толком не давал о себе знать. Но сейчас решился на откровения.

Победитель детского «Голоса» Данил Плужников: куда пропал, как сейчас выглядит, чем занимается, какой диагноз

В последние годы 21-летний Данил сосредоточился на здоровье. И, как признался певец, операции и последующие реабилитации занимают много сил и времени.

- Мне поставили аппарат Илизарова (для исправление деформаций и небольшое удлинение). На протяжении этого года я вылечил одну ногу. Сейчас долечиваю вторую, - рассказал Данил Плужников. - За полтора года я перенес операций десять, может быть. Это очень длительный процесс, неприятный и болезненный.

Сейчас Даня выглядит вот так.

Но Даня объяснил, что все эти процедуры и манипуляции необходимы для того, чтобы он мог мог функционировать и банально выйти на улицу. Парень также думал, что будет постоянно на инвалидной коляске из-за своего серьезного заболевания, но у него появилась возможность встать на ноги.

- Сколько займет лечение по времени — не знаю. Может, еще год — два, может, три. Но, надеюсь, быстрее, конечно, - добавил победитель шоу «Голос.Дети».

Как объяснил парень, в сентябре его ожидает одна из самых болезненных манипуляций.

Мама Дани всегда с ним рядом. Фото: архив Дани Плужникова

- Придется еще раз поехать, чтобы на бедренной кости сверху, у таза, у сустава сломать косточку, довернуть, потому что у меня очень плохой угол сустава, - поделился Даня Плужников. - Скорее всего, это будет самый длительный момент из всего лечения: потом придется переделывать все, что мы делали ранее. То есть это таз, бедро, голень на двух ногах.

Певец также добавил, что сейчас живет с сильнейшими болями, которые порой не позволяют ему встать с постели. Это давит на него морально.

- Но ничего, мы справляемся! - заверил своих поклонников Даня.

Сейчас он находится в академическом отпуске, который ранее продлил из-за своей болезни еще на год. Но творчество старается не забрасывать и всегда находит силы на него - музыка спасает Даню.

- Я много пишу аранжировки, тексты, образовались готовые песни, которые скоро выйдут в свет. И даже, если это мало, кому понравится, я буду получать удовольствие, потому что люблю это, - признался музыкант. - Хочется просто не болеть, и мне этого будет достаточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На ТВ ходить отказываемся»: Победитель детского «Голоса» Данил Плужников перенес операцию и передвигается в аппарате Илизарова

Мама Данилы Плужникова рассказала, что артиста перестали звать на творческие телешоу (читайте далее)

Победителю детского «Голоса» два года не дают обещанную квартиру в Сочи

Дане Плужникову подарили ее за победу в третьем сезоне популярного шоу (читайте далее)