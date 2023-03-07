Цветочный бум: Ярмарки с живыми цветами к 8 марта открылись в Краснодаре

В Краснодаре открыли ярмарки с живыми цветами
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Краснодаре в преддверии Международного женского дня открыли цветочные ярмарки. Они будут работать до 8 марта включительно.
- Цветочные зоны есть на сельскохозяйственных ярмарках в районе Сенного и Кооперативного рынков. Также на пересечении улиц Московской и Зиповской, имени Калинина и Каляева, по улице имени Стасова, 170/2, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Временные площадки по торговле цветами будут работать до 8 марта включительно. Они расположены на улице имени 40-летия Победы, рядом с домами № 77, 117, 146/10, 146/12, 148, 174, 177.
Также открыты площадки по адресам:
улица Гагарина, 75, 89,
улица Покрышкина, 30,
пересечение улиц Ставропольской и Шевченко,
улица Жигуленко, 4,
Проспект Чекистов, 7/1, 9,15/1, 15/2, 27, 36,
улица Дзержинского, 137,
улица Атарбекова, 1, 28,
улица Красных Партизан, 6, 111/5, 161/3,
улица Яна Полуяна, 34/1, 42, 53,
улица Дмитриевская дамба, 1,
улица Тургенева, 110,134, 148,183/1, 183а, 189,
улица Карякина, 10/1, 18, 22,
улица 1-го мая, 181, 185,
улица Красная, 111/1, 127/1, 133а, 143/3, 160,
улица Российская, 74/1, 255,
улица Дальняя, 41/1,
Бульварное кольцо, 7,
улица Лузана, 10,
улица Московская, 54/1, 80, 158, 160а, 160в, 162,
улица Рашпилевская, 333, 343,
Платановый бульвар, 24,
улица Трудовой Славы, 9.
Кроме того, продолжают работать постоянные ярмарки. Они будут открыты по пяти адресам:
улица Владислава Посадского, 36–38,
улица Трошева, 19,
пересечение улиц Ставропольской и Димитрова,
улица Коммунаров, 46,
улица Атарбекова, 16.
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