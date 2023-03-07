Цветочный бум: Ярмарки с живыми цветами к 8 марта открылись в Краснодаре

В Краснодаре открыли ярмарки с живыми цветами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре в преддверии Международного женского дня открыли цветочные ярмарки. Они будут работать до 8 марта включительно.

- Цветочные зоны есть на сельскохозяйственных ярмарках в районе Сенного и Кооперативного рынков. Также на пересечении улиц Московской и Зиповской, имени Калинина и Каляева, по улице имени Стасова, 170/2, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Временные площадки по торговле цветами будут работать до 8 марта включительно. Они расположены на улице имени 40-летия Победы, рядом с домами № 77, 117, 146/10, 146/12, 148, 174, 177.

Также открыты площадки по адресам:

улица Гагарина, 75, 89,

улица Покрышкина, 30,

пересечение улиц Ставропольской и Шевченко,

улица Жигуленко, 4,

Проспект Чекистов, 7/1, 9,15/1, 15/2, 27, 36,

улица Дзержинского, 137,

улица Атарбекова, 1, 28,

улица Красных Партизан, 6, 111/5, 161/3,

улица Яна Полуяна, 34/1, 42, 53,

улица Дмитриевская дамба, 1,

улица Тургенева, 110,134, 148,183/1, 183а, 189,

улица Карякина, 10/1, 18, 22,

улица 1-го мая, 181, 185,

улица Красная, 111/1, 127/1, 133а, 143/3, 160,

улица Российская, 74/1, 255,

улица Дальняя, 41/1,

Бульварное кольцо, 7,

улица Лузана, 10,

улица Московская, 54/1, 80, 158, 160а, 160в, 162,

улица Рашпилевская, 333, 343,

Платановый бульвар, 24,

улица Трудовой Славы, 9.

Кроме того, продолжают работать постоянные ярмарки. Они будут открыты по пяти адресам:

улица Владислава Посадского, 36–38,

улица Трошева, 19,

пересечение улиц Ставропольской и Димитрова,

улица Коммунаров, 46,

улица Атарбекова, 16.

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