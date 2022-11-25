«Ночевали под бомбежками, но мы живы - это главное!»: популярный блогер рассказал о том, как прошла гуманитарная поездка в зону СВО

Блогер вместе с другими волонтерами передал помощь участникам спецоперации. Фото: t.me/MoreOz

Известный блогер из Анапы Юрий Озаровский раньше записывал только видео о жизни на море. Рассказывал, где вкусно поесть, какая обстановка на пляжах в высокий сезон. Но недавно мужчина понял - обязан помогать российским военным справляться с трудностями вдалеке от дома. Вместе с другими единомышленниками Юрий вот уже во второй раз поехал с гуманитарной миссией в зону СВО.

Вернувшись, блогер рассказал о том, как прошла поездка. По его словам, в зоне СВО, куда они поехали с гуманитарной поездкой, было неспокойно.

Момент, когда вместе с другими бойцами и волонтерами сидел под землей во время обстрелов, блогер записал на видео. На кадрах видно лицо Юрия, за кадром слышны наставления одного из военных. Но паники ни у кого нет - бойцы, привыкшие к службе в непростых условиях, уже привыкли к постоянным бомбежкам. Действия отработаны до мелочей.

- Ночевали под бомбежкой, но мы живы - это главное! - сказал Юрий Озаровский, который также добавил, что все вещи передали военным.

Кстати, блогеру удалось также передать благодарность от одного из участников спецоперации с позывным Душный. Юрий записал на видео обращение парня.

- Мы сейчас находимся на "передке". Передаю искреннее спасибо всем людям, которые не пожалели собственных денег. Неважно рубль это или тысяча. Особая благодарность этим парням, которые довезли до нас вещи, - сказал военный, указав на волонтеров.

По словам блогера, военнослужащие чувствуют мощную поддержку за спиной, и потому любой привет от земляков поднимает в них боевой дух.

Напомним, первая поездка Юрия состоялась 9 ноября. Тогда блогер вместе с другими жителями курорта лично доставили целую Газель вещей для военных. К сбору для второй гуманитарной миссии руку приложили и подписчики блогера. После того, как Юрий Озаровский объявил сбор средств для военных, ему стали перечислять на счет деньги. Когда сумма достигла 77 тысяч рублей, Юрий отправился на закупку всего необходимого для наших бойцов. Вещи загрузили в две машины, на которых блогер с единомышленниками отправился в зону спецоперации. Один из автомобилей оставили военным.

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