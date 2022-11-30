Азбука недвижимости: все о видах жилья в Сочи – от апартаментов до эллинга

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До сих пор свято верите, что сыграть новоселье можно только в квартире или частном доме? Забудьте. Рынок недвижимости в Сочи – это отдельный мир, который поражает своим разнообразием и может внести смуту в планы любого покупателя. Чтобы вы не оказались у разбитого корыта, то есть внезапно снесенного или недостроенного дома, «Комсомолка» вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера собрала для вас самый полный справочник нестандартных видов сочинского жилья.

Апартаменты

Формально – это коммерческая недвижимость, но в этих помещениях можно жить. Что-то типа гостиничного номера, но в собственности. Для постоянного проживания такие дома гостиничного типа не подходят (хотя, кого это волнует?), в них не получится прописаться, максимум – временно зарегистрироваться.

В Сочи для апартаментов – просто рай. Ведь их можно строить и на берегу моря, и на территориях санаториев. В общем, там, где обычную многоэтажку не поставишь. К тому же, сейчас в Сочи действует ограничение по этажности постройки в районе первой береговой линии. Но на гостиницы, к которым, по сути, относятся апартаменты, оно не распространяется.

Из минусов, кроме прописки, – высокая налоговая ставка и дорогие коммунальные услуги.

Источник: Домклик

«В объявлениях апартаменты часто называют квартирами, - говорит риелтор Анна Соколова. - Готовы к проживанию, все под ключ. Расположение у них, как правило, отличное, например, в районе «золотого треугольника» – рядом с Дендрарием».

Покупать апартаменты можно. На свой страх и риск, если не жалко денег и при этом не нужна постоянная регистрация. Можно даже взять ипотеку – так, в Сбере ставки на такие объекты стартуют от 10,4%. Обратите внимание: апартаменты можно купить только в рамках рыночных (не льготных) ипотечных программ на новостройки или вторичное жилье.

Источник: Домклик

Жилые гаражи

Говоришь «жилой гараж» – и представляешь соседского мужичка в трениках, которого выгнала из дома жена. И вот, он, прихватив банку соленых огурчиков и бутылку «согревающего», гордо удаляется жить в гараж, поближе к любимой «ласточке».

Но в Сочи все гораздо проще. Жилой гараж – это уникальный вид южной недвижимости, который лишний раз подчеркивает фантастическую смекалку местных жителей. Ну, а как иначе, если земля дорогая и места мало.

Итак, следите за руками: берем самый обычный гараж, надстраиваем над ним пару этажей… вот вам и целый дом. За ним второй, третий… Был гаражный кооператив – стал коттеджный поселок. В таком можно купить 200 «квадратов» за 8 миллионов рублей – смешные цены по меркам Сочи.

Удобно? Спорный вопрос. Легально? Абсолютно нет.

«От того, что над гаражом появились какие-то помещения, он не перестал быть по документам гаражом, - предупреждает Анна Соколова. - Узаконить такую постройку, признать ее жильем, прописаться – невозможно. Ипотеку на нее тоже не дадут. Когда-нибудь у сочинских властей все же лопнет терпение – и эти самострои массово снесут. Так что не надо вестись на дешевизну, покупать жилой гараж крайне рискованно».

Источник: Домклик

Жилое помещение

Как бы квартира, но как бы и нет – объяснить статус «жилое помещение» сложно даже опытным риелторам и юристам. А между тем это – один из самых распространенных видов местной недвижимости.

«Представьте себе, что у вас есть земля для индивидуального жилого строительства (ИЖС), - объясняет риелтор. - На ней вы можете построить трехэтажный дом и зарегистрировать его на себя. Потом заказываете проект реконструкции здания, достраиваете еще несколько этажей, обращаетесь в суд, который узаконит постройку. Осталась малость: разделить все это на части и продать как квартиры, в том числе двухэтажные».

Такие лазейки сейчас пытаются прикрыть: например, по новым правилам дом на земле для ИЖС не должен быть выше 12 метров. Но существующие самострои никуда не делись. И в них активно продают квартиры, оформляя это как долю дома. Тогда на него можно оформить ипотеку (в Сбере ищите ее условия и ставки в программах для вторички) и даже прописаться.

Можно ли покупать такое жилое помещение? Это в любом случае риск. Но если вы все же решились, обращайте внимание на документы: дом должен быть сдан и право собственности на уже реконструированное здание зарегистрировано.

Источник: Домклик

Эллинг

Формально – это лодочный домик, расположенный на воде. Здесь хранят катера и яхты. В Сочи же эллинг – один из видов недвижимости, которую покупают как для жизни, так и для гостиничного бизнеса.

«Вы же понимаете, эллинги – это всегда первая линия, - говорит Анна Соколова. - В сезон, сдавая здесь комнаты, можно обеспечить себя на весь год. Поэтому эллинги на рынке недвижимости стоят запредельно дорого: до 15 миллионов рублей».

На самом деле в эллинге жить нельзя. Легально никто не оформит на него документы как на жилое помещение или гостиницу. Ипотеку на эллинг тоже не дадут. К тому же это еще и опасно из-за непредсказуемости горных рек и Черного моря. Жилье может в любой момент затопить.

Фото: Shutterstock

НА ЗАМЕТКУ

По данным аналитического центра Домклик, Сочи – второй по ипотечной активности город Краснодарского края. При этом 70% сделок здесь приходится на вторичное жилье.

Эксперты сервиса напомнили, какую недвижимость можно покупать в ипотеку, чтобы не попасть впросак:

• Дом или помещение имеет жилое назначение (эллинги сразу отпадают);

• Дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению;

• В квартире не должно быть неузаконенных перепланировок – на любой крутой ремонт просите документы;

• Недвижимость не должна находиться в залоге у другого банка, быть под арестом;

• При покупке дома с землей или земельного участка должно быть проведено межевание участка и в документах четко обозначены границы земли;

• Не должно быть рисков утраты права собственности.

Запомните главное правило: всегда проверять все документы. В них не должно быть исправлений и помарок. Если сомневаетесь, что справитесь самостоятельно, стоит привлечь юристов, например, через сервис Домклик. Специалисты проверят юридическую историю жилья и расскажут, как обезопасить покупку. Да, за услугу придется заплатить, но это лучше, чем потерять миллионы на неудачной сделке.

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