Открываем вклад просто и быстро

Доверить свои средства банку можно в максимально короткие сроки Фото: Анастасия ОСИПОВА

Помните, было время, когда в банках приходилось занимать «живую» очередь и потом внимательно следить за тем, чтобы никто не прошел вне этой самой очереди. Затем в отделениях внедрили терминалы, формирующие электронную очередь, и процесс пошел быстрее и организованнее. Ну а с развитием дистанционных сервисов надобность в личном посещении банка в большинстве случаев и вовсе отпала. Существенную долю услуг сегодня можно получить онлайн – на сайте или в мобильном приложении банка.

Касается это и открытия вкладов. Теперь доверить свои средства банку можно в максимально короткие сроки.

Шаг первый

Начать стоит с выбора банка и вида вклада для ваших сбережений. Подробную информацию о них финансовые организации размещают на своих сайтах и в приложениях. Зайдите на онлайн-площадки разных банков, изучите варианты депозитов, которые они предлагают клиентам. Обратите внимание на все условия, влияющие на выгоду, которую вы рассчитываете получить в итоге.

Одними из ключевых условий, которые влияют на процентную ставку, будут период и сумма вклада. Чем длительнее период, тем обычно выше процентная ставка. Если для вас важно пополнять вклад в течение всего срока или же, напротив, нужна возможность снятия средств, выясните, есть ли такие опции, не забудьте уточнить, как меняется процентная ставка в случае снятия или пополнения.

Доверить свои средства банку можно в максимально короткие сроки Фото: Анастасия ОСИПОВА

Обратите внимание на депозиты для отдельных категорий вкладчиков. Например, для пенсионеров, зарплатных клиентов и работников отдельных отраслей частенько есть специальные предложения с дополнительной выгодой.

Для удобства клиентов на сайтах многих банков можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Вы вводите сумму, которую хотите положить на депозит, срок и другие ключевые моменты, а далее банк показывает подборку вкладов с условиями и суммой процентов, которую вы получите по окончанию срока. Пользоваться таким калькулятором очень просто. А о том, как правильно выбрать высокую процентную ставку для депозита, мы рассказывали в этом материале.

Шаг второй

После того, как вы определились с банком и вкладом, переходим к оформлению онлайн-заявки. Если вы уже являетесь клиентом банка, просто подаете заявку на открытие, следуя подсказкам. Если же вы выбрали новый для себя банк, здесь придется потратить немного больше времени. Уточнить порядок действий в этом случае можно на сайте выбранного вами банка или по телефону его официальной горячей линии для клиентов.

Шаг третий

Заключительным шагом станет перевод средств на открытый вклад. Если нужная сумма хранится у вас на карте этого же банка, просто переводите деньги между своими счетами. Если же нужно сделать перевод из другого банка, уточните, как это можно сделать без комиссии. Например, проверьте, подключен ли банк к системе быстрых платежей (СБП). С помощью этого сервиса можно круглосуточно совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Комиссии за такие переводы обычно или отсутствуют, или они минимальны.

После того, как вы открыли депозит и положили на него средства, вам остается соблюдать условия вклада, чтобы в конце срока получить запланированную сумму.

Доверить свои средства банку можно в максимально короткие сроки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Как обезопасить свои средства

К сожалению, финансовый сектор – один из самых привлекательных для мошенников. Слишком велик соблазн у нечистых на руку граждан воспользоваться чужими деньгами.

Чтобы обезопасить свои средства, соблюдаем простые правила:

- открывать вклад стоит только в надежном банке, имеющем генеральную лицензию Банка России. Проверить наличие соответствующей лицензии можно на сайте Центробанка.

- адрес Интернет-банка обязательно должен начинаться с https://

- пароли, коды для подтверждения, CVV карты нужно хранить втайне. Также не стоит давать никому в руки свою банковскую карту;

- если вы потеряли телефон, на котором установлено приложение вашего банка, как можно скорее заблокируйте SIM-карту и Интернет-банк. Помощь в блокировке онлайн-кабинета вам окажут на горячей линии банка;

- установите и регулярно обновляйте антивирусы на телефоне и компьютере.

- особую осторожность проявляйте, отвечая на звонки. Увы, телефонное мошенничество с банковскими картами и счетами набирает обороты. О схемах телефонных аферистов можно подробнее прочитать в материале «КП», также мы публиковали советы краснодарского психолога по поводу того, как не стать жертвой телефонных мошенников.

Доверить свои средства банку можно в максимально короткие сроки Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Банки заботятся о безопасности своих клиентов, поэтому также дают свои рекомендации по поводу сохранности средств. Например, на сайте одного из банков есть специальный раздел «Безопасность». Здесь можно найти правила использования онлайн-сервисов и проведения интернет-платежей, основные правила пользования картой, в банкомате или терминале. Отдельной строкой вынесены мошеннические схемы, о которых важно знать, чтобы не попасться в ловушку аферистов. Изучив эту информацию, вы будете знать, как определить и пресечь попытки мошеннических действий в отношении ваших средств. Кстати, в этом разделе есть и Памятки о мерах безопасности в формате pdf. Вы можете распечатать их для престарелых родственников, чтобы обезопасить и их.

Информационный обзор редакции.