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Карта Кубани10 марта 2023 14:10

«Оздоровительная капсула». Участникам СВО доставили баню на колесах из Бурятии

Блогер из Анапы показал, как выглядит подаренная военным баня на прицепе
Евгения СОРОКА
Как внутри выглядит подаренная военным баня на прицепе.

Как внутри выглядит подаренная военным баня на прицепе.

Волонтеры из Анапы продолжают помогать российским военнослужащим. Они на постоянной основе собирают гуманитарные грузы и отвозят их на передовую. При этом помощь, по словам добровольцев, стекается из самых разных регионов страны. Так, в зону СВО уехала мобильная баня, которую изготовили в Бурятии. Блогер из Анапы Юрий Озаровский, который отвез очередной гуманитарный груз для наших солдат, показал, как выглядит подаренная военным баня на прицепе.

С виду мобильная душевая кажется небольшой. Однако внутри есть печка с камнями, полки, баки для горячей и холодной воды, краны, форточка, двери – все необходимое, чтобы полноценно вымыться, попариться. Есть даже, где одежду постирать.

- Ребятки, смотрите, из Бурятии банька. Взгляд внутрь... Как тут ароматно пахнет, водичка капает, думал кто-то моется, а нет - стиральная машинка работает. Здесь же ребята сушат вещи, - рассказывает Юрий, снимая баню внутри. - Такая вот парилочка - я здесь остаюсь, очень тепло.

«Оздоровительную капсулу» сделали мобильной неспроста. Как только военные будут менять позиции и продвигаться вперед, они смогут без особых усилий перенести с собой баньку. Ведь она установлена на прицепе. При этом внутри оборудована мощная печка - париться можно уже через полчаса.

Кстати, походная она не только потому, что может сменить местоположение в любое время. Баня способна работать в чистом поле без электричества. В этом помогает генератор.

Напомним, ранее сообщалось, что нашим ребятам на передовую присылают посылки даже из Германии.

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