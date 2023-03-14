Верблюды вместе, у медведя – новый дом. В Сочи нашли всех животных, сбежавших из зоотюрьмы

Фото: t.me/sochigeograf

О живых скелетах в сафари-парке сочинского села Ахштырь рассказали неравнодушные грибники еще летом прошлого года. Они ужаснулись видом крайне истощенных верблюдов, сняли их на видео и опубликовали в соцсетях. Несколько ведомств сразу же организовали проверку, но никаких нарушений в зоопарке не нашли. А ветеринары объяснили линьку животных жаркой погодой и кожным заболеванием.

Животных скармливали друг другу

Операция по спасению животных из скандального сафари-парка началась спустя полгода, в январе. Тогда местные фермеры нашли семью яков. Парнокопытные Чак и Харият разгуливали грунтовым дорогам горного села. Оказалось, что яки вместе с двумя верблюдами сломали полуразрушенные вольеры и подались в бега от голодной смерти.

Фото: t.me/sochigeograf

В это же время удручающее состояние животных не стала скрывать и одна из сотрудниц сафари-парка. Женщина вышла на сочинское Географическое общество в надежде спасти оставшихся жителей зоопарка. Животные тут умирали с голоду. Руководство зоопарка просто пропало и перестало спонсировать зверинец (подробнее на kp.ru)

А те немногочисленные сотрудники, которые оставались, начали скармливать более слабых животных сильным. Так они скормили львам оленя, который умер от голода, а мини-пигов пустили под нож.

Многие разбежались. Операцию по спасению оставшихся провели сотрудники сочинского Географиеского общества. Животных увезли в новые вольеры на территорию сочинского нацпарка и кавказского заповедника. Всего спасли более 50 экзотических животных и птиц. Еноты, дикобразы, степные лисицы, морские свинки и еще несколько десятков редких и исчезающих зверей сейчас находятся под наблюдением ветеринаров.

Фото: t.me/sochigeograf

Медведь освоился на новом месте

Медведь Винни Пух уже обживает двухэтажный новый дом, который ему установили в красивом месте – на склоне горы в районе села Монастырь. Но не исключено, что косолапого ждет переезд, им заинтересовался центр спасения «Велес» в Санкт- Петербурге.

Волонтеры также вывезли из зоотюрьмы носух – отца и троих детенышей. А вот носуха-мать погибла. Она сбежала в поисках пропитания, но в дикой природе не выжила, ее тушку нашли в лесу.

Зоотехники рассказали, что спасенные от мороза и голода дикобразы Фрося и Гриша адаптировались. И в настоящее время они ждут пополнения в семье.

Верблюды снова вместе

Нашли и верблюдицу Зухру. Ее искали дольше всех - полтора месяца. В зоотюрьме она жила вместе со своей второй половинкой – верблюдом Кешей. Они оба сбежали, когда в зверинце начался хаос. Кешу нашли почти сразу. А вот его подругу удалось поймать только на днях. И даму привезли к ее поклоннику. После воссоединения волонтеры устроили двугорбым романтический обед. В праздничном меню были сено, овес и морковка.

Фото: t.me/sochigeograf

КСТАТИ

А тем временем проверка природоохранной прокуратуры продолжается. Сотрудники ведомства и сообщат, кто понесет наказание за организацию зоотюрьмы.

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