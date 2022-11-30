Оскорблял родственницу и задолжал 30 тысяч рублей. Выяснился мотив убийства прораба на стройке в Сочи

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего приезжего из Тверской области. Мужчина обвиняется в убийстве 33-летнего знакомого и незаконном обороте оружия.

Напомним, что 13 сентября произошло убийство на стройке в селе Верхрнеармянское Лоо. Вооруженный Сергей Н. явился на улицу Кироваканскую с заряженным пистолетом. Как позже выяснилось, строитель решил выяснить отношения с начальником. Прораб задолжал 30 тысяч рублей рабочему. За эту сумму Сергей расквитался с шефом.

Однако, как выяснилось позже, прораб начал оскорблять родственницу обвиняемого. Как отмечают коллеги, Сергей часто ссорился с начальником. А очередной конфликт привел к трагедии.

- В ходе общения между мужчинами вновь произошла ссора, в ходе которой подозреваемый произвел выстрел из пистолета в голову обидчика, убив его, - напомнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сергей перед убийством незаконно купил пистолет у своего знакомого. После выстрела обвиняемый, поняв, что прораб не дышит, сразу скрылся с места происшествия. Однако местонахождение мужчины оперативно установили и его задержали. А совсем скоро мужчина предстанет перед законом.

- В ходе следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. На данный момент мужчина до сих пор заключен под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за наиболее тяжкое из преступлений обвиняемому грозит от шести до 15 лет с возможностью назначения дополнительных наказаний.

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