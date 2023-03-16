По уши в кредитах. Мать младенца, умершего голодной смертью в Сочи, набирала займы, но выплачивать не собиралась

Женщину допрашивают следователи. Фото: СОЦСЕТИ

В обстоятельствах резонансной гибели новорожденного в Сочи, который умер от истощения из-за родителей-сыроедов, разбираются следователи. Сейчас они допрашивают 33-летнюю мать погибшего мальчика Оксану и выясняют, почему она довела собственного сына до голодной смерти. Напомним, сама женщина задержана, на время разбирательств будет находиться в СИЗО. Тем временем KP.RU стало известно, что сожительница известного блогера-сыроеда Максима Лютого из Санкт-Петербурга была по уши в кредитах. Она набирала займы в различных микрофинансовых организациях, вот только выплатить их не смогла.

Согласно базе данных приставов, на женщине числятся 11 исполнительных производств, первое из которых было открыто в 2020 году. По данным “КП” - Кубань”, общая сумма задолженности составляет 463 тысячи рублей. При этом, судя по всему, не один из долгов мать погибшего от истощения ребенка погашать не собиралась.

Мать погибшего мальчика накопила много задолженностей.

Отметим, что на данный момент рассматриваются несколько версий, среди основных - младенца перестали кормить материнским молоком, переведя на какую-то из программ питания, которые проповедовал Максим Лютый. Но пока все это официально не подтверждено, следователи ждут результатов исследований.

- Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу, - уточняют в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - В настоящее время проводится судебная медэкспертиза, специалисты выясняют, что стало причиной смерти ребенка.

Кроме того, следователям также предстоит установить отцовство Максима, так как официально они с Оксаной расписаны не были.

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