Забирал у матери на сутки, чтобы не кормила. Блогер-сыроед Максим Лютый периодически заставлял жену морить голодом собственного сына в Сочи

Блогер будет под стражей, его жена - под домашним арестом

В Сочи несколько дней назад умер месячный ребенок блогера-сыроеда Максима Лютого. Предполагалось, что ребенок скончался от истощения. По заявлением родителей, он длительное время отказывался от пищи.

18 марта следователи задержали горе-отца. Оказалось, что не только малыш перед смертью отказывался от еды, но и сам Лютый периодически заставлял жену морить голодом ребенка во имя солнца. Он несколько раз забирал младенца у матери, чтобы она не могла давать ему молоко.

- После рождения ребенка мужчина не менее трех раз в период с февраля по март забирал младенца у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу, - говорится в официальном релизе СУ СК России по Краснодарскому краю.

8 марта состояние малыша ухудшилось, родители сами повезли его в больницу, но он скончался по дороге.

43-летнего приезжего из Санкт-Петербурга задержали. В отношении него возбудили дело по статье за истязание ребенка. Ранее мать попала под следствие причинении младенцу смерти по неосторожности. Оксана Миронова находится под домашним арестом, а вот Лютого в ближайшее время планируют заключить под стражу.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что блогер из Санкт-Петербурга Максим Лютый 10 лет активно пропагандировал сыроедение, фруктоедение, питание солнцем и прочие эксперименты. Под его влиянием находились тысячи людей, все они верили в «духовное просветление, вечную молодость и здоровье».

Мама Оксаны также подтвердила "КП" - Кубань", что Максим насильно заставлял ее не кормить малыша. Лютый считал, что солнце кормит ребенка. Мать пыталась втихаря кормить мальчика грудью.

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