Японский сад в парке Галицкого в Краснодаре: подробная карта, что посмотреть

Японский сад Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Жители и гости Краснодара с нетерпением ждут открытия Японского сада в парке Сергея Галицкого. В последнее время многие пристально следят за его стройкой. Кадры новой территории в знаменитом парке «Краснодар» то и дело публикуют в соцсетях. А накануне стало известно, что территорию могут открыть ориентировочно 20 марта.

Посетить Японский сад пока еще невозможно, но уже известны локации, которые подготовили на территории. Всего их насчитывается 26. А для удобства посетителей создана специальная карта, следуя по которой можно найти каждую локацию.

Карта с локациями Японского сада

Входить в Японский сад посетители будут через Ворота Карамон

Карамон - символ власти – считался важным элементом японских замков, буддийских храмов и синтоистских святилищ. Известно, что архитекторы учли важный элемент. Так, сверху ворот размещена волнообразная линия карахафу.

Главный вход в Японский сад Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Второй локацией станет сухой ландшафтный сад Карэсансуй

Территорию украшает группа камней, песок и мелкая галька, которые выражают течение воды. Чтобы поймать дзен, человеку необходимо идти именно сюда.

Далее следует сухой пруд Карэикэ

Это локация, представляющая сад, не территории которого камни образуют форму пруда.

Храм для медитаций Дзадзэн-до и Сад Дзэн – следующая особенность Японского сада

Дзадзен представляет собой одну из буддийских практик, сидячую медитацию. Она помогает человеку осознать свою истинную природу. Практика проводится в позе сидя со скрещенными ногами или в «позе лотоса», с выпрямленной спиной и сложенными перед собой руками.

Далее следует Бамбуковая роща

Японский сад был бы не японским без бамбуковой рощи. Отмечается, что летнюю жару здесь будет успокаивать прохладный ветерок.

Шестой локацией станет старинный народный дом Коминка

Это традиционный японский дом, который строится совершенно без гвоздей. Прежде, чем войти в помещение, необходимо снять обувь.

Как будет выглядеть ресторан Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Седьмое место - Павильон Потока

Отмечается, что исток Потока находится около ручья, вода из которого стремится вниз и впадает в Зеркальное озеро Кагамииикэ.

А поблизости находится пруд с мостом Яцухаси

Он отличается необычной формой – кривой линией с изломами. Считается, что такой мост схож с судьбой человека, который пытается проникнуть в суть бытия.

Драматический театр Но

Театры Но внесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Театральные представления в Японии представляют синтез музыки, текста, актерского мастерства и танца. Сцена здесь изготовлена из необработанного дерева сосны.

Драматический театр Но Фото: Евгений ТАРАНЖИН

Садовые коридоры Цубо-нива кайро

Небольшой сад выполнен для того, чтобы дать человеку представление о природе и уединенность.

Далее следует туалет

В этом месте также нашли отражение японские мотивы. Отметим, японский язык включает много названий туалета - какурэюки, сэттин, боттон, отэарай, кавая.

Двенадцатой локацией представлен еще один сухой сад, а тринадцатой, четырнадцатой и пятнадцатой – два водопада и зеркальный пруд Кагамиикэ

Большой водопад станет достопримечательностью Японского сада. Наверху расположена обзорная площадка, походящая на палубу. Она выполнена в форме черепах, играющих у воды.

Тройной водопад состоит из трех потоков, источник у которых один. Падая с разной скоростью, они сливаются воедино. А пруд Кагамиикэ можно перейти по большим камням. В нем отражается башня Тахото и Большой водопад.

Шестнадцатой и семнадцатой локациями идут Пагода Тахото и Сад с топиариями

Топиарии представляют собой фигурно постриженные деревья или кусты.

Восемнадцатым и девятнадцатым следуют два чайных домика

Здесь действительно можно отложить в сторону все заботы и насладиться спокойствием на чайных церемониях.

Двадцатая локация территории - VIP сад

Это, пожалуй, самое таинственное место Японского сада. В центре высажен древний японский клен.

Далее следует ресторан Ретэй и Большое озеро Ойкэ

В водоеме обитают японские карпы Кои. А по берегам озера воссоздали традиционные пейзажи.

Двадцать третьим идет Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо

Деревянный храм построен на столбах-сваях. Такие здания отличаются сейсмоустойчивостью и символизируют стойкость духа.

Двадцать четвертая локация - фруктовая роща

На территории рощи высажены слива, вишня, абрикос, миндаль, черешня.

Двадцать пятой локацией идет Павильон Адзумая

Он состоит из колонн и крыши, но практически не имеет стен.

Последняя локация – Ворота Сукиямон

Это одновременно и вход в сад, и выход из него.

Напомним, побывать в Японском саду жители и гости города смогут бесплатно. После установки терминалов на входе многие предположили, что оборудование предназначено для покупки билетов. Но в самом парке объяснили - терминалы нужны для информирования посетителей.

Ранее «Комсомолка» рассказывала об интерьерах заведений Японского сада в парке «Краснодар». Известно, что символом ресторана, расположенного на территории, станут карпы. Кофейня будет в светлых тонах, в отделке преобладают дуб, камень с фактурной обработкой и терракотовая кожа. А отличительной чертой ресторана станет простота и эстетика японского минимализма.