На Сочи опустился туман.

В Сочи уже третий день подряд из-за тумана авиакомпании не могут осуществлять рейсы по графику. 20 марта задержано 18 рейсов.

По данным “КП”-Кубань”, семь рейсов авиакомпании должны были осуществить еще 19 марта. Но из-за тумана они не смогли обеспечить пассажирам безопасный и комфортный полет. В связи с этим рейсы перенесли на 20 марта.

По предварительным данным, самолет из Ульяновска должен вылететь в 12:10, из Нижнего Новгорода - в 12:20, из Санкт-Петербурга и Казани - в 12:00, из Москвы (ДМД) - в 13:05, из Уфы - в 13:20, из Красноярска - в 21:45.

Четыре рейса должно было осуществить в ночь на 20 марта, но их тоже задержали. Теперь самолет вылетит из Екатеринбурга в 12:15 часов, из Саранска - в 12:30 часов. А из Омска и Белграда рейсы планируют выполнить уже 21 марта в 06:40 и 14:05 соответственно.

Восемь рейсов задержали на несколько часов. Самолеты планировали вылететь в Сочи утром 20 марта. Но теперь из Уфы воздушное судно отправится на курорт в 11:40 и в 12:00, из Антальи - в 11:15, из Казани - в 11:50, из Москвы (ШРМ) - в 12:05, из Тюмени- в 15:00, из Новосибирска - в 19:20, из Санкт-Петербурга - в 21:05, из Нижнего Новгорода - в 21:30 часов.

Кроме этого, авиакомпания "Аэрофлот" планирует вывезти из Сочи пассажиров ранее отмененных рейсов из-за сильного тумана 20 марта.

Так рейс SU1126/1127 Москва - Сочи - Москва будет выполнен на самолете повышенной вместимости Boeing 777. Также завтра будут выполнены ранее отмененные рейсы SU1780 Москва - Сочи, SU1784/1785 Сочи - Самара - Сочи, SU1782/1783 Сочи - Уфа - Сочи, SU1786/1787 Сочи - Екатеринбург - Сочи.

Напомним, пелена опустилась на город еще 18 марта. Люди не могли вылететь в Сочи почти сутки. Было отменено более 30 рейсов, а пассажиров начали размещать в отеле аэропорта. Однако 19 марта туман рассеялся и аэроузел успел обслужить 98 рейсов. Из-за большого потока на аэровокзале собралась пробка из самолетов. Пассажиры ждали по 1,5 часа автобуса.

Также 19 марта в Зимнем театре в Сочи пришлось отменить шоу. Артисты не смогли прилететь в город из-за тумана. В холле театра тоже образовался затор, люди начали сдавать билеты и возмущаться из-за неорганизованности.