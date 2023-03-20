Идет в отказ. Блогер-сыроед Максим Лютый не признает вину в смерти сына от голода

Лютого арестовали

В Сочи арестовали на два месяца блогера-сыроеда Максима Лютого. Его подозревают в убийстве своего же месячного сына. По предварительным данным, Лютый истязал своего ребенка. Максим забирал малыша у матери и из еды давал ему только солнечные лучи.

Однако Лютый идет в отказ. Он не собирается признавать свою вину. Максим заявляет, что лишение ребенка еды не могло привести к смерти Космоса (такое имя ребенку дали Максим и его гражданская супруга Оксана Миронова).

- Да, Максим Лютый действительно отрицает свою вину в смерти месячного ребенка, - подтвердил “Комсомольской правде”-Кубань” источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, блогер Лютый собирался с пеленок приучить ребенка к сыроедению. Правоохранители разбираются пыталась ли Оксана Миронова повлиять на ситуацию.

Однако, как ранее сообщала “Комсомолка”, мать Оксаны Галина Миронова утверждает, что она пыталась кормить ребенка втихаря грудью. Но малышу не хватало разового питания. Тем более, Лютый три раза забирал младенца у матери и морил голодом. Восьмого марта Космосу стало совсем плохо и тогда родители решили отвезти младенца в больницу. Но было слишком поздно. Кроха умер по пути в медучреждение.

К слову, роды принимал сам Максим Лютый. Он настоял, чтобы Оксана рожала дома без врачей. Ребенка также нигде не регистрировали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца от истощения. Оксана Миронова находится под домашним арестом два месяца, а Лютый - в изоляторе.

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