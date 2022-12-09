В Краснодаре девушка, которую поклонник избил и затолкал в багажник, неожиданно вступилась за него в суде

Мужчину выпустили из-под стражи сразу после объявления приговора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной 2021 года в самом центре Краснодара на глазах у прохожих мужчина избил и затолкал девушку. Ее плач услышали парни, которые в последние секунды сумели вызволить пленницу. Когда агрессор пытался скрыться, ему помешали. В этот момент девушка выбралась, а полицейские перегородили путь мужчине на BMW. Один из спасителей успел снять на камеру происходящее.

- Я не хочу, чтобы вы меня снимали, - сквозь слезы, вытирая кровь на лице просила девушка.

- Покажи на камеру, это нужно, иначе его не накажут! - настаивал парень.

Таким образом молодой человек хотел помочь пострадавшей - ролик мог стать весомым доказательством. Но, как удалось узнать kp.ru, девушка, которую поклонник избил и затолкал в багажник, неожиданно вступилась за него в суде.

Во время заседания выяснилось, что пострадавшая девушка с напавшим мужчиной познакомилась еще в 2018 году, спустя полтора года расстались. Бывший поклонник хотел вернуть возлюбленную, но, похоже, перестарался.

- У мужчины, находящегося в возбужденном состоянии по причине неразделенных чувств, возник преступный умысел на незаконное лишение свободы девушки, - сообщается в приговоре суда. - На почве ревности он побежал следом за девушкой, которая оступилась и упала. Догнав, мужчина схватил ее за шарф и повел в сторону своего BMW.

Также было установлено, что девушка пыталась вырваться, но у нее ничего не получалось. Затем он затолкал ее в багажник, а чтобы жертва не выбралась, присел на него сверху. А после он пять раз ударил ее по голове. Девушка получила ушибы мягких тканей, закрытый перелом костей носа.

Этот мужчина затолкал девушку в багажник и пытался увезти ее.

Несмотря на это, пострадавшая в суде заявила, что претензий к бывшему ухажеру не имеет.

- Она заявила письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении мужчины в связи с примирением. Она также пояснила суду, что физический, имущественный и моральный вред ей возмещены, также ей компенсировали расходы на лечение и утраченный заработок, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в суде.

В итоге уголовное дело в отношении мужчины прекратили в связи с примирением. После чего его выпустили из зала суда.

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