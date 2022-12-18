Девочка, открывшая Олимпиаду в Сочи, бросила гимнастику. И вот почему

Любу, путешествовавшую во сне сквозь время, сыграла Лиза Темникова из Краснодара.

Помните «девочку Любу»? 7 февраля 2014-го эта крошка с прозрачно-голубыми глазами парила над стадионом «Фишт». В считанные минуты малышка в белом платье стала звездой церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Именно она показала всему миру историю страны!

Любу, путешествовавшую во сне сквозь время, сыграла Лиза Темникова из Краснодара. Тогда ей было 11 лет. Мама девочки тогда признавалась, что режиссеры сначала отсеяли ее дочь, якобы Лиза не подошла на роль Любы. Но в итоге свое мнение изменили.

- После очередных соревнований к нам подошел представитель краевой федерации и сказал, что сейчас ищут лицо Олимпиады и Лиза могла бы подойти. Но потом оказалось, что нужна светленькая девочка и мы практически потеряли надежду, - рассказывала мама Лизы. – А на просмотре все изменилось в одну минуту. Режиссер-постановщик воздушных трюков сказал, что Лиза подходит на роль идеально.

Как позже выяснилось, Лиза была профессионально занималась гимнастикой. В этот спорт девочка пришла в шесть лет. Многие считали, что, довольно, поздно. Но крошка сумела доказать обратное - через пару месяцев стала побеждать на турнирах.

Лиза с 6 лет занималась художественной гимнастикой.

После Сочи Лиза мечтала взять медаль на Олимпиаде в Токио. Причем выступить хотела именно за Россию, хотя ей поступали предложения и от стран-соперников.

- Ей предложили выступать в сборной другой страны и практически гарантировали место на Олимпиаде-2020, - делилась мама Лизы. – Но, конечно, она отказалась! Она сказала, что это просто невозможно.

Лиза завоевала немало наград на соревнованиях. Но главный титул для нее - чемпионка мира. Фото: Дмитрий Реутов

Попасть на Игры Лиза, увы, не смогла. Но зато сумела взять другую награду.

- В 2021 году я стала чемпионкой мира, - застенчиво признается девушка. - Потребовалось много сил и тренировок. Но все было не зря.

А полгода назад она бросила гимнастику... Причем, как признается сама девушка, которой сейчас уже 19 лет, решением было осознанным. Причиной его стали множественные травмы, которые Лиза получала во время тренировок и соревнований. Но чешки она в итоге сменила на каблуки.

Так Лиза выглядит сейчас - спустя 8 лет после Олимпиады. Фото: Евгения СОРОКА

Лиза нашла себя в танцах. Она увлеклась Frame up, который еще называют танцем-провокацией. Это смесь стилей, основным направлением в которой является стрип-пластика. И здесь-то, конечно, пластичность и гибкость девушке пригодилась. Она превосходно себя чувствует на паркете - это отмечают и судьи. За спиной у Лизы уже три турнира. На последнем она завоевала почетную "бронзу".

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