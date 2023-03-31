В Сочи провели стоматологическую операцию восьмимесячному котенку леопарда

На малыша Терека у сотрудников Центра большие планы. Фото: пресс-службы Центра восстановления популяции леопарда

У восьмимесячного котенка переднеазиатского леопарда воспалились клыки. Сотрудники Центра восстановления популяции этого вымирающего вида своевременного заметили проблему благодаря камерам наблюдения. Система мониторинга охватывает все вольеры, где обитают хищники.

Малыш Терек стал проявлять беспокойство и отказываться от пищи. Обычно это сигнал, что пора приглашать ветеринара. У всех леопардов сочинского центра есть свой личный доктор – это московский специалист по диким и экзотическим животным Михаил Альшинецкий.

Ветеринарный врач сразу же прилетел на курорт. В случае с заболеванием хищников медлить нельзя, так как это чревато тяжелыми осложнениями.

- У котят леопардов тоже сперва появляются молочные зубы, а затем к 12 месяцам они меняются на постоянные. Наверное, все помнят эти неприятные ощущения с детства. Вот и у нашего Терека воспалился верхний левый клык, - рассказали специалисты Центра восстановления популяции леопарда в Сочи.

Чтобы безопасно осмотреть хоть и юного, но дикого хищника, его погрузили в сон. Под общей анестезией Михаил Альшинецкий внимательно обследовал Терека, провел все необходимые контрольные анализы и сделал рентген.

- Изучив снимки, звериные стоматологи приняли решение удалить больной молочный клык, - сообщили в сочинском Центре. - Это поможет бедняге Тереку избежать осложнений.

После операции котенка вернули в вольер, где проживает его семья – мама Чери и сестра-двойняшка Рица. Как только перестала действовать анестезия, Терек присоединился к родственникам. Сейчас он чувствует себя хорошо.

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