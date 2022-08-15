Детеныши леопарда впервые попали на видео в Сочи

Впервые удалось так хорошо рассмотреть юных хищников. Фото: t.me/leopardcenter

Самка переднеазиатского леопарда Черри мамой стала в начале июля. Месяц заботливая мать прятала своих котят в тесном родильном логове, который имитировал скальную расщелину. Именно в таких стесненных и замкнутых пространствах леопарды приносят потомство в дикой природе. Сотрудники Центра восстановления леопарда в Сочи установили круглосуточное наблюдение за пятнистым семейством и вот наконец-то им улыбнулась удача.

- Черри - дикая самка. Она ведет скрытный образ жизни и своим примером учит свое потомство избегать открытых пространств. Нам, наконец-то, удалось заполучить редкие кадры ее общения с малышами возле родильного логова, - радуются кураторы программы восстановления популяции леопарда на Кавказе.

На видео попала очень трогательная сцена. Черри ласково вылизывала своего детеныша. Надо сказать, что дети уже настолько подросли и окрепли, что один из малышей даже осмелился покинуть логово и направился вслед за матерью.

Сейчас специалисты готовятся к первому осмотру котят, во время которого им сделают необходимые прививки и узнают пол. Кстати, имена для новых жителей сочинского центра будут выбирать всем миром. Здесь объявят голосование, во время которого все жители страны смогут определить наиболее подходящее имя для юных хищников.

Это шестое потомство самки леопарда Черри и самца Алоуса. Предыдущий помет пары уже вовсю осваивается в дикой природе. Сестры Хоста и Лаура, а также самец Лео, месяц назад были выпущены в горах Северной Осетии. Специалисты ведут наблюдение за тем, как краснокнижные животные привыкают к новым условиям.

- Уже можно сказать, что наиболее успешно осваивает пространство Лаура. Она уже была на водоразделах, в долинах речек, на приопушечных равнинах и в альпике. Именно Лаура первой добыла крупное животное – косулю. Хоста и Лео же пока довольствуются мелкими шакалами и барсуками, - сотрудники проекта восстановления переднеазиатских леопардов в Осетии, каждый день мониторят путь хищников, чтобы отследить их траекторию и успехи в новой жизни.

За леопардами в дикой природе наблюдают с помощью спутников. Фото: t.me/barsotika

Хоста, Лаура и Лео держатся в границах Турмонского заповедника и стараются не подходить к владениям человека.

Наблюдения идут и ночью. Фото: t.me/barsotika

- Также были реализованы выезды оперативной группы, для отпугивания животных с мест, откуда они могут выйти к поселкам или дорогам, - рассказали кураторы проекта.

Навык избегать общества человека у леопардов вырабатывают с детства. С момента появления в сочинском центре и до момента выпуска, они ведут дикий образ жизни.

Также сотрудники ищут следы охоты хищников. Фото: t.me/barsotika

Двух юных котят Черри ждет такая же двухлетняя школа подготовки к жизни в естественной среде. Уже через два года эти юные хищники будут выпущены в дикую природу.

Если все пойдет, как запланировано, то на российской части Кавказа будет создана устойчивая популяция леопарда в пределах исторического ареала. Специалисты уже подсчитали, что для этого в природе должно обитать как минимум 50 взрослых особей. На реализацию программы потребуется примерно пятнадцать - двадцать лет.

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