«Ему грозила ампутация». Узнали о состоянии сына экс-начальника полиции Краснодара, устроившего второе пьяное ДТП с погибшими

Машина Семенова превратилась в груду металла после новой аварии. Фото: ГУВД по краю

Расследованием смертельной аварии в районе Геленджика с участием уже судимого за аналогичное ДТП 23-летнего Александра Семенова займется Следком. Такое решение было принято ведомством из-за "большого общественного резонанса".

Шесть лет назад вчерашний школьник Семенов уже был судим за гибель человека. В 17 лет он сел за руль маминого внедорожника пьяный и без прав. На улице Дзержинского в то утро 29 июня 2017 года трудились дорожные рабочие. Семенов разогнался так, что автомобиль стал неуправляемым и влетел в строительную "Газель". А она уже по инерции сбила людей. Одного из рабочих спасти не удалось, он погиб на месте. Четверо других получили серьезные травмы, среди которых были переломы костей таза. Но на итоговом заседании суда пострадавшие приняли сторону защиты и просили не наказывать малолетку строго. Все потому, что родители виновника ДТП пообещали решить все их финансовые вопросы.

Семенов присутствовал на всем депутатских активностях

До приговора тогда Александр Семенов находился под домашним арестом. Но продолжал учиться на юрфаке КубГУ. Профессию он выбрал ту же, что и родители, известные в городе люди. Папа - бывший начальник полиции Краснодара, мама - депутат гордумы и тоже полицейский в отставке.

Семенову дали 3 года условно. Но почти весь срок засчитали с учетом досудебного ареста. То есть фактически наказания не было. А окончив юрфак, он попал в команду депутата ЗСК Игоря Брагарника. Александр Семенов присутствует на всех отчетных фото о деятельности народного избранника. Надо полагать, Семенов-младший тоже планировал делать политическую карьеру.

На иномарке, которую снова разбил сын бывших полицейских, десятки штафов за нарушения

Но 18 марта 2023 года он снова сел за руль теперь уже Mercedes-Benz, оформленного на мать, пьяный и на огромной скорости влетел в дерево. Его 23-летняя пассажирка Полина Х. скончалась в реанимации спустя три дня. А сам водитель был доставлен на вертолете санавиации в Краснодарскую краевую больницу.

- Была угроза ампутации ноги. Но теперь все в порядке. Врачи спасли. Жить будет, - сообщил источник "КП"-Кубань".

Семенова уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

- Он в сознании, сам дышит, состояние нормализуется. Но по-прежнему, пока в реанимации, - уточнил источник "КП-Кубань".

К слову, санкции статьи уголовного кодеса, которую вменяют виновнику смертельного ДТП под Геленджиком, предусматривают лишение свободы до 12 лет.

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