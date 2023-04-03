Знали об инфекции, но закрыли глаза. Сотрудников вагона-ресторана поезда «Мурманск - Адлер» осудят за отравление 123 детей

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела об отравлении детей в вагоне-ресторане поезда «Мурманск - Адлер». Напомним, ребята 6 августа 2021 года ехали в летние оздоровительные лагеря Кубани. В один момент все дети слегли с пищевым отравлением. Поезд остановили, а врачи, осмотрев несовершеннолетних, решили госпитализировать пассажиров в больницу. Роспотребнадзор заявил, что испорченных продуктов не было, однако страдали санитарные нормы. На кухне была грязь, а еду готовили больные рабочие. После громкого скандала вагон-ресторан закрыли по решению суда.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана. Они обвиняются по статье “Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей”, - сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

По данным следствия, повар и официант вагона-ресторана знали о наличии у них норовирусной инфекции (острая кишечная инфекция. - Авт.). При этом они решили не докладывать об этом своему работодателю и проигнорировали все санитарные нормы.

- Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм в соответствии с общими положениями и спецификой деятельности, не организовала медицинского обследования персонала, что привело к массовому заболеванию детей, - заключили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Кстати, расследование уголовного дела проводилось в нескольких городах: Мурманске, Москве, Ростове-на-Дону и по Краснодарскому краю. В результате было установлено, что всего отравилось 123 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. С такими же симптомами слегли и восемь взрослых. Всего было проведено более 140 судебно-медицинских экспертиз.

Однако во время расследования возникли сложности. Все потерпевшие проживают в разных городах России. Один из обвиняемых решил оказывать активное противодействие правоохранителям. Это повлекло проведение большого объема следственных и процессуальных действий.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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