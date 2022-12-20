В Ейске разобрали четвертый подъезд многоэтажки, рядом с которой упал Су-34

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В Ейске вечером 17 октября произошла ужасная трагедия. Во двор многоэтажки по улице Коммунистической упал военный самолет Су-34. Мгновенно вспыхнул огонь, который перекинулся на дом.

На месте происшествия много дней дежурили спасатели. Они помогали людям выносить оставшиеся вещи, оказывали психологическую помощи и расселяли пострадавших, которые лишились единственного жилья.

Спустя два месяца в доме по улице Коммунистической продолжают вестись работы. В девятиэтажном здании рабочие полностью демонтировали четвертый подъезд.

- Специалисты завершили демонтаж квартир в 4-м подъезде в пострадавшем доме в Ейске. Они приступили к разбору первого подъезда, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что всего во время работ задействовано три единицы техники.

Планируется, что с первого по четвертый подъезд проведут полный демонтаж. После этого их начнут восстанавливать.

Всего трагедия в Ейске забрала 15 человек. Последний из них скончался в больнице. Пострадало 43 человека, из них 9 детей.

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