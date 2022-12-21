Прибывшие медики осмотрели и забрали ребенка Фото: t.me/panorama_krd_life

Девочка-маугли, которую отец грозил выбросить из окна многоэтажки в Краснодаре, остается в больнице. Малышка продолжает находиться под наблюдением врачей.

Напомним, происшествие, которое едва не закончилось трагедией, произошло по улице Жлобы в многоэтажке ЖК «Панорама». Жильцы дома поздней ночью услышали детский плач и громкие звуки в подъезде. Выглянув из квартир, соседи застали одного из жильцов. Мужчина бегал по лестничной площадке с молотком и ножом в руках. При этом жилец вел себя неадекватно – очевидцы были уверены, что мужчина употреблял наркотики.

Рядом с жильцом находилась трехлетняя девочка. Ребенок бегал за отцом без одежды и громко плакал. Соседи сразу вызвали на место скорую помощь и полицию. В это время неуправляемый мужчина начал угрожать, что выбросит девочку из окна многоэтажки.

Прибывшие врачи осмотрели ребенка и забрали в больницу. По словам соседей, ребенок практически не разговаривает. Самого же мужчину задержали для разбирательства.

После выяснения обстоятельств отца ребенка оштрафовали на 5,5 тысячи рублей. Кроме того, мужчину направили лечиться от наркомании – жилец, устроивший «представление», которое едва не закончилось трагедией, действительно употреблял наркотики.

Сейчас трехлетняя девочка остается в больнице. Тем временем маму ребенка продолжают искать, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару. Напомним, в момент происшествия женщины не было дома.

Прокуратура организовала проверку после угроз отца выбросить дочь из окна многоэтажки в Краснодаре. Следователи изучают условия жизни и воспитания девочки.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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