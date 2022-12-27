Самая крупная взятка на Кубани составила 138 млн рублей

Проверки в данном направлении продолжаются

Пресс-конференция с прокурором Кубани Сергеем Табельским прошла в Краснодаре 27 декабря. Обсуждали, в том числе, и коррупционные преступления.

- Количество коррупционных преступлений снизилось на 22%. За 11 месяцев текущего года их выявлено свыше 1,1 тысяч. Более 400 из них совершены в крупном и особо крупном размерах или с причинением крупного и особо крупного ущерба. Львиная доля указанных противоправных посягательств пришлась на взяточничество – 545, должностные хищения – 427, коммерческий подкуп – 22, злоупотребление и превышение должностными полномочиями – 42. Осуждено 292 лица, - сообщили представители надзорного ведомства.

В прокуратуре добавили, что средний размер взятки в 2022 году составил 800 тысяч рублей. А самая крупная взятка достигла 138 млн рублей (!).

- На сегодняшний день самая большая взятка фигурирует в уголовном деле, возбужденном в отношении генерального директора АО «Газпром газораспределение Краснодар». Им совместно с другими работниками данной организации в 2018 - 2020 годах получено незаконное денежное вознаграждение на общую сумму свыше 138 млн рублей. Такую сумму они получили за способствование в подключении объектов капитального строительства к газораспределительным сетям. В настоящее время после выявления преступления расследование ведет СК России, - рассказали в прокуратуре Краснодарского края.

Понесли наказание за крупные взятки

Самой крупной взяткой на Кубани, за которую виновнику уже назначили наказание в этом году, стали 10 млн рублей. Эту сумму получил бывший топ-менеджер электросетевой компании Краснодарского края Максим Щепакин.

Напомним, тогда заместителю гендиректора было известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка. Начальник предложил подчиненному передать 10 млн рублей должностным лицам за не привлечение его к уголовной ответственности. Но это не все (!).

В октябре 2020 года следователи в кабинете замгендиректора электросетевой компании нашли в шкафах и тумбочках лежали более 20 млн рублей, 100 тысяч долларов США наличкой. Также оперативники обнаружили около 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. А в ноябре того же года следователи и ФСБшники нашли тайник на Славянском кладбище города Краснодара. В нем ровненькими пачечками с пятитысячными купюрами были сложены 50 млн рублей.

Щепакину дали 8 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 60 миллионов рублей.

Второй место в рейтинге взяточников Кубани, осужденных в 2022 году, занял бывший замминистра сельского хозяйства Ким Тертица. Чиновник и его подельник в период с декабря 2017 по февраль 2018 года пытались получить 10 миллионов рублей у председателей кооперативов, однако им удалось собрать только 3,5 миллиона рублей, которые они потратили на личные нужды. В этом году суд приговорил Тетрицу к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 15 млн рублей.

Коммерческий подкуп

В коммерческом подкупе всех переплюнула Евгения Шумейко - бывший депутат Заксобрания края, она же экс-директор краевого Фонда. По версии следствия, женщина помогла за крупную сумму обратившемуся к ней застройщику. От учредителя строительной организации за содействие в привлечении его организации для завершения строительства одного из проблемных объектов в краевом центре она попросила через сожителя 41 млн рублей.

Сокрытие доходов

Кроме этого, в прокуратуре рассказали о сокрытии доходов. В этом году 2,5 тысячи чиновников не отразили в декларациях доходы в сумме свыше 160 млн рублей. Кроме этого, не были указаны 300 объектов недвижимости, 70 транспортных средств и порядка 5 тысяч банковских счетов.