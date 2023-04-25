«Лицо парализовало, а глаза на ночь заклеиваю»: собрали полную историю изуродованной хирургом участницы конкурса красоты в Сочи

По словам Юлии Тарасевич (слева), лечь под нож ее уговорил Андрей Комаров.

Жизнь 44-летней участницы конкурса красоты Юлии Тарасевич из Сочи превратилась в ад после неудачной пластики. Подтяжка овала лица закончилась тем, что женщина не может улыбаться, с трудом моргает. Неудачный взмах скальпеля навсегда перечеркнул планы Юлии - все силы и деньги она тратит на то, чтобы поправить здоровье. По данным следствия, пациентка пострадала от рук хирурга. По словам самой Юлии, лечь под нож ее уговорил Андрей Комаров, он же проводил все манипуляции, которые закончились плачевно. Правда, свою вину он признавать не спешит, как и клиника, в которой проходила операция. Сейчас пострадавшая участница конкурса красоты требует 35 миллионов рублей с медорганизации. А над хирургом начался суд по уголовному делу.

Отрезал красоту

Юлия Тарасевич обожает съемки. Большую часть своей жизни она работала фотографом. Любила и сама позировать перед объективом. Женщина участвовала в конкурсах красоты - в в ее копилке сразу несколько титулов «Миссис Южный Федеральный округ» и «Вице-миссис Россия INTERNATIONAL 2020».

Женщина блистала на сцене, улыбаясь фотографам. Теперь же ее лицо, словно парализовано.

Буквально через месяц после сияния в софитах Юлия решила слегка улучшить внешность. Ложиться на хирургический стол намерения у нее не было, планировала возрастные изменения подкорректировать с помощью косметолога. Начитавшись отзывов в соцсетях, девушка остановила свой выбор на одной из частных клиник Сочи, где работал Андрей Комаров. Он-то на приеме и заверил Юлию в том, что от аппаратной процедуры желаемого эффекта добиться не удастся, требуется пластическая операция.

Юлия лишь хотела немного улучшить внешность, а в итоге потеряла деньги и здоровье. Фото: СОЦСЕТИ

- В Сочи проводили лишь косметические манипуляции. Потому саму операцию мне назначили в клинике Краснодара, - рассказывала «Комсомольской правде» - Кубань» Юлия Тарасевич. - Планировалась лишь круговая блефаропластика (подтяжка век. – Авт.) и чек-лифтинг средней зоны лица. Но меня уговорили еще и удалить комки биша (жировые отложения под скулами. – Авт.).

После операции у Юлии перестали закрываться глаза, лицо сильно болело. Ее красоту словно отрезали, а жизнь превратили в настоящий кошмар.

«Для восстановления предлагали лечение пиявками»

Отек у Юлии не спадал 4 месяца. На все тревожные вопросы пациентка получала сухой ответ, мол, это послеоперационные последствия, надо подождать. Женщина надеялась на помощь хирургов, которым доверила свою красоту. Но спустя полгода после операции поняла, что осталась один на один со своей бедой.

На фото Юлия до операции (слева) и после неудачного вмешательства.

- Сейчас понимаю, что ждала зря. В то время, когда лицо надо было экстренно спасать, мне предлагали записаться на иглоукалывание и полечиться пиявками, - недоумевает пострадавшая пациентка.

Из-за того что ей убрали большое количество кожи в зоне глаз, она не может зажмуриться, с трудом спит, ухудшилось зрение. После вмешательства хирургов Юлия больше не улыбается и не хмурится – ее лицо словно парализовало.

О былой внешности можно забыть

После неудачной пластики Юлия пытается восстановить внешний вид, но удается ей это с трудом. Московский врач ей провел несколько процедур липофилинга (процедура предполагает трансплантацию жировой ткани пациента в проблемную зону. - Авт.). В ближайшее время женщина планирует еще одну операцию по пересадке коже - это поможет ей моргать и закрывать глаза.

После нескольких восстановительных операций Юлии удалось вернуть объем лицу, но улыбаться она по-прежнему не может.

- К сожалению, для меня стало нормой перед сном заклеивать глаза тейпами. Только так можно натянуть кожу век, - делилась Юлия.

Чтобы оплатить восстановление после неудачной операции, женщина влезла в кредиты.

- Я заплатила 300 тысяч за операцию. На реабилитацию я потратила больше 1,5 миллиона рублей, и эта сумма каждый раз растет. Моей семье пришлось влезть в долги, чтобы помочь мне, - признавалась Юлия в разговоре с KP.RU. - Но самое ужасное, что восстановить мимику уже не удастся. Никакие операции не помогут.

Суд да дело

В декабре 2021 года женщина решила добиться справедливости и написала заявление в Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело. Хирургу, который оперировал Юлию Тарасевич, предъявили обвинения. Как считает следствие, во время операции он нарушил хирургическую технику и ведение пациентки в послеоперационном периоде.

Хирург после скандала начал оперировать в другом городе.

- При смыкании век остается открытой глазная щель, при этом верхнее веко опускается частично с обеих сторон, нижние веки неподвижны, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Наблюдается выраженная атрофия мягких тканей лица, пациентка не может улыбаться.

Медицинские эксперты установили, что пластическая операция нанесла непоправимый вред здоровью женщины. Однако хирург свою вину отрицает. 25 апреля состоится первое заседание по уголовному делу, где он - главный фигурант. В случае признания вины ему грозит до шести лет тюрьмы.

Стоит сказать, что параллельно проходят судебные тяжбы по гражданскому иску Юлии Тарасевич. Она требует от клиники возмещения ущерба в размере 35 миллионов рублей. Юристы медорганизации, в которой оперировали женщину, настаивают, что к последствиям привели хронические заболевания. Экспертиза показала, что у Юлии таковых не было. Однако на последнем заседании ревматолог, выступавшая по экспертизе изуродованной участницы конкурса красоты, заверила в обратном.

- Поэтому мы сейчас рассматриваем вопрос о привлечении врача к уголовной ответственности за заведомо ложные сведения, предоставленные в судебном заседании, - сказал KP.RU глава Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук.

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