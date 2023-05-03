«Я успел пожелать доброго утра». Парень погибшей на Кубани студентки-аниматора Татьяны Мостыко рассказал о последнем разговоре с ней

Эдик и Таня встречались три года. Фото: соцсети

Тело Татьяны Мостыко найдено 2 мая в Каневском районе Кубани. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. Загадочно пропавших аниматоров искали четыре дня. Девушка и ее 37-летний начальник Кирилл Чубко ехали с заказа, когда на разбитой трассе у них лопнуло колесо. Первой забила тревогу жена Кирилла. Она не могла дозвонится до мужа, при этом с его карты начали снимать деньги. К поискам присоединились сотни людей и полиция. Сначала была найдена машина, на которой передвигались сотрудники ивент-агентства. Но пропавших девушки и мужчины там не было. По всей видимости, так преступники пытаются замести следы.

Тело Кирилла Чубко до сих пор не найдено. Тем временем в следкоме Краснодарского края подтвердили информацию о нескольких задержанных. Они могут быть причастны к жестокой расправе над аниматорами на Кубани. Подозреваемые уже дали показания, но детали расследования уголовного дела не разглашаются в интересах следствия.

Таня подрабатывала аниматором в свободное время. Фото: соцсети

- Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Несмотря на сообщения о трагической гибели Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко, родственники и близкие не верят в эту информацию. Жена мужчины Дарья вечером 3 мая объявила очередной выезд на поиски. Мама девушки отправила волонтерам раздирающее сердце сообщение - сама она не могла участвовать в поисках, так как находилась далеко от Краснодарского края.

- Многие говорят, что у нее не было родителей... У нее были родители! Я - мама, и я не верю... - сказала Надежда Плешкова, с трудом сдерживая слезы. - Низкий поклон всем, кто искал, кто участвовал в поисках. Люди, спасибо огромное.

Есть еще один человек, который был хорошо знаком с Таней, но в трагические минуты ее жизни находился далеко от нее. Это парень девушки Эдуард Бочаров. В день пропажи студентки-аниматора он успел пожелать ей доброго утра. На этом их общение прервалось.

- Я не могу вести поиски по причине определенных должностных обязанностей из-за службы, нахожусь не в крае. И только вчера узнал о том, что случилось… Мы вместе уже три года, познакомились в соцсетях. Общались, два года назад встретились вживую в Усть-Лабинске и уже стали парой, - рассказал «КП» - Кубань» Эдуард. – Таня - «зажигалка», с ней никогда не скучно, она очень дружелюбная и доверчивая… У нас были общие планы на будущее.

О том, что произошло с Таней, молодой человек узнал от своего отца. Но в печальные новости Эдик не верит.

- Могу вам только гарантировать, что поиски ведутся, прилагаются все усилия. У меня нет информации, что она погибла. Это фейк, - отказывается верить в произошедшее парень Татьяны.

Сама девушка училась на втором курсе усть-лабинского социально-педагогического колледжа. В свободное время она подрабатывала аниматором на праздниках. В следующем году она планировала закончить учебу.

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