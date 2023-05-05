«Смерти для них мало, должны страдать!»: жена погибшего аниматора Кирилла Чубко о жестокости убийц

Дарья Чубко до сих пор не может поверить в то, как зверски убили ее мужа.

В Усть-Лабинске 5 мая простятся с убитым аниматором Кириллом Чубко. Его, как и Татьяну Мостыко, в течение четырех дней искали сотни добровольцев. Все надеялись обнаружить их живыми. Но убийцы обошлись с ними особо жестоко - зарезали и закопали в разных районах Краснодарского края. Жена погибшего аниматора Дарья не верит в то, как зверски расправились с ее супругом.

- Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто помогал нам искать Кирилла и Таню. Огромное спасибо всем, кто с нами вместе ходил по всем кушерям, болотам, не ел, не пил, искал Кирилла, искал Таню, - обратилась Дарья к неравнодушным людям, оказавшим поддержку ее семье. - Я вам безумно благодарна, потому что мы бы сами не справились, всем тем, кто мне писал слова поддержки, всем тем, кто до сих пор пишет, всем тем, кто помогал искать удаленно Кирилла. Я знаю, что вы все верили, что мы найдем его живым, мы даже подумать не могли, что его закопают, мы даже не искали могилу - искали его живым!

Дарья надеялась, что Кирилла могли оставить где-то на обочине без сознания, в ее голове до сих пор не укладывается, как такое зверство могло произойти из-за 20 тысяч рублей.

- Я сегодня посмотрела видео, где говорят, что за 20 тысяч его убили. За 20 тысяч он так жестоко с ним поступил, - недоумевает Дарья.

У убитого Кирилла остался 4-летний сын, который до сих пор не понимает, почему папа уже не придет.

- Он видит папу и говорит: «Давай его вылечим – дадим ему лекарство», «Почему эти дядьки его забрали?». Он не понимает, почему такое происходит в этом мире, - продолжает вдова. - Как сегодня пережить день, я не знаю. Как его закопать? Это любимый человек, который был для меня всем. Пожалуйста, Господи, хоть бы их наказали по всей строгости, смерти для них мало, мало просто убить. Они должны мучиться, они должны страдать... «Я сожалею» – он говорит. О чем ты сожалеешь?!

Ранее сообщалось, что предполагаемых убийц поймали в разных городах Кубани. Оперативники вместе с сотрудниками ФСБ скрутили их на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска. Двое из них - 30-летний Анатолий Двойников и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян известны в криминальных кругах. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже школьницу.

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