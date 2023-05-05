Сын положил рисунки в гроб. Зверски убитого аниматора Кирилла Чубко похоронили на Кубани

Могила Кирилла усыпана живыми цветами. Фото: Мария ЧАЛАЯ

На Кубани прошла церемония прощания с Кириллом Чубко, которого убили вместе с коллегой Татьяной Мостыко. Организаторы праздника ехали с выступления домой в Усть-Лабинск, но по дороге они пробили колесо. Вызвались на помощь незнакомцы, которые в тот момент были на трассе. После замены колеса троица решила обналичить банковские карты, а после расправиться с Кириллом и Татьяной. Девушку будут хоронить на родине - в Красноярском крае, ее тело отправят домой на следующей неделе. А Кирилла проводили в последний путь в родном Усть-Лабинске.

Чтобы проститься с мужчиной, многие люди приезжали из других районов края. Трагедия не могла оставить равнодушными сотни жителей. К месту прощания несли цветы. Красные розы и гвоздики, белые хризантемы. Живые букеты, перевязанные черной лентой, стали возможностью выразить свою скорбь.

Провожать мужчину собрался, кажется, весь город. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Во время прощания матери Кирилла постоянно предлагали лекарство для успокоения, но она отказывалась. Унять боль и слезы они, похоже, уже не могут.

- Кирилл, мальчик мой, я обещаю тебе, что я воспитаю твоего сына таким же честным, отзывчивым и добрым, как ты. Я сделаю все возможное для этого, - не сдерживая слез, прощался отец Сергей Чубко с погибшим сыном. - Я тебя не забуду, прощай, мой хороший...

Отец Кирилла не верит, что сына больше нет. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Сам 4-летний мальчик до сих пор не понимает, что произошло. У мамы он постоянно спрашивает, что случилось с папой и почему его не могут вылечить. Самого ребенка на кладбище не было, но он передал несколько своих рисунков, которые готовил для отца, когда шли поиски. На листках малыш запечатлел семью - себя, маму и папу.

Супругу Кирилла поддерживают родные и знакомые. Фото: Мария ЧАЛАЯ

- Дорогой, ты же обещал, что мы вместе состаримся... - навзрыд плачет вдова Дарья Чубко, которая с первого дня пропажи мужа забила тревогу.

День и ночь она вместе с волонтерами искала супруга в лесополосе, полях. Была уверена, что он жив, но без сознания. В то, что Кирилла больше нет, не верит.

- Кирилл был святая душа, клянусь Богом. Вы сами видите, какое отношение ко всему происходящему. Поэтому я вас всех прошу, помяните вместе с нами моего сына, - обратился отец Кирилла ко всем, кто приехал на похороны.

Похоронили Кирилла на новом кладбище города. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Напомним, Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались домой с праздника. По дороге пробили колесо своей машины. На помощь им вызвались незнакомцы, которые оказались безжалостными убийцами. Преступники задержаны. На время расследования их отправили в СИЗО.

Но семья убитых надеется, что их накажут по всей строгости закона.

- Все трое должны ответить за все! - сказал брат убитого Кирилла Александр Чубко.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает соболезнования семье погибшего мужчины.

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