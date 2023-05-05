Семья погибшего аниматора Кирилла Чубко на Кубани не верит в случайную встречу с убийцами

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

На Кубани простились с убитым аниматором Кириллом Чубко. 28 апреля он вместе с коллегой Татьной Мостыко ездил в станицу Крыловскую, чтобы поздравить людей по заказу. На обратном пути они пробили колесо. Помочь заменить его вызвались незнакомцы, которые в этот момент оказались на том же участке дороги. Ночью 29-го числа телефон аниматора замолчал. Спустя четыре дня поисков его и Татьяну нашли убитыми. Поверить в гибель Кирилла родные не могут до сих пор, как и то, что в ту роковую ночь у бандитов не было намерений убивать.

- Если бы Кирилл почувствовал что-то неладное, он бы сразу же сообщил. Здесь, по всей видимости, действовали украдкой. Скорее всего, его резко взяли и убили, - рассказывает KP.RU старший брат погибшего Александр Чубко. - Говорят, что они в этот день где-то сидели, намеренно выехали, чтобы воплотить задуманное.

Ранее Арам Татосян и Анатолий Двойников во время избрания меры пресечения заявили, что изначально бросились помогать Кириллу Чубко с заменой колеса. Сами же на дороге оказались якобы по той же причине - угодили в яму. Правда, в какой момент у бандитов возник злой умысел, никто не признается. Родные считают - поведение задержанных понятно. Раскаявшись в суде, они думают лишь о том, как скостить себе срок.

Кирилла и Татьяну искали четыре дня.

- Мы не верим, что это была случайная встреча, они намеренно убили Кирилла, - добавляет Александр Чубко.

Напомним, причастные к расправе мужчины задержаны. На время расследования их отправили в СИЗО. Арам Татосян и Анатолий Двойников заявили, что раскаиваются в содеянном, а вот третий подозреваемый, Демьян Кеворкьян, идет в отказ.

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