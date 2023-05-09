«Просто в голове не укладывается!». Жена убитого аниматора Кирилла Чубко с эмоциональным заявлением после его похорон

Вся страна с замиранием сердца наблюдала за тем, как искали организаторов праздника, но Кирилла и Татьяну убили.

Убитого организатора праздника Кирилла Чубко и аниматора Татьяну Мостыко похоронили. В день прощания проводить в последний путь Кирилла пришел буквально весь Усть-Лабинск Четырехдневные поиски, которые закончились трагедией, никого не оставили равнодушными. В Сети даже создали петицию с требованием наказать убийц аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, причем определить для них высшую меру наказания. С момента публикации прошло меньше суток, а ее уже подписала две тысячи человек. А тем временем сотни вдова до сих пор разбирает сообщения от неравнодушных людей, и благодарит каждого написавшего даже пару строк. После похорон Кирилла Дарья Чубко обратилась с эмоциональным заявлением в своих соцсетях.

- Просто в голове не укладывается, как эти нелюди ходят по земле?! Я хочу, чтобы они были приговорены к пожизненному заключению, - заявила Дарья Чубко. - Меня воспитывали по-другому. Мне всегда говорили, что нельзя делать зла другому. И я никогда не делала. Но как тут сдержать эмоции? Они должны страдать за то, что сотворили с жизнью моей семьи и Тани.

Напомним, в суде, когда подозреваемым избиралась мера пресечения, один из подозреваемых Анатолий Двойников признался, что именно он убил Кирилла. За это он получил 20 тысяч рублей. Свое лицо на камеру задержанный не показал - стыдился. Сквозь слезы попросил прощения у семьи убитого. Однако жена Кирилла не верит в то, что подозреваемые раскаялись в содеянном, их извинения не воспринимат всерьез.

- Сожалеет он, что убил Кирилла...так зверски зарезал, истыкал ножом множество раз... - говорит Дарья, поражаясь жестокости убийцы. - Если бы был таким хорошеньким, каким пытается себя сейчас выставить, мол, я не виноват, меня заставили... на худой конец, мог бы ударить ножом и оставить где-то, мы бы нашли, спасли!!! Но это было не просто убийство, резня.

Ранее следователи в Краснодарском крае приоткрыли детали того, как им удалось так быстро поймать убийц 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

Кстати, предполагаемых убийц поймали в разных городах Кубани. Оперативники вместе с сотрудниками ФСБ скрутили их на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска. Двое из них - 30-летний Анатолий Двойников и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян известны в криминальных кругах. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже школьницу.

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