Потребовался серьезный грим. Дядя убитого аниматора Кирилла Чубко рассказал о похоронах

Дядя убитого аниматора записал видеообращение со словами благодарности.

С молодым отцом и организатором праздников Кириллом Чубко простились на прошлой неделе. Четыре дня его и коллегу Татьяну искали по всему Краснодарскому краю, когда они пропали по дороге домой. Как позже выяснилось, на них напали бандиты, которые сняли деньги с банковских карт, а после убили аниматоров. Татьяну похоронили на родине - в Красноярском крае, а с Кириллом прощались в родном Усть-Лабинске. Дядя убитого аниматора записал видеообращение со словами благодарности.

- С нами больше нет Кирилла Чубко, этого удивительного, доброго, светлого, добрейшей души мальчика, - сказал убитого мужчины Геннадий Панюта. - Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех, кто не был равнодушен, кто оказывал помощь, кто молился, кто все это время был и помогал семье.

Кирилл и Татьяна стали жертвами дорожных бандитов.

Как рассказал дядя Кирилла, по просьбе семьи ему пришлось заниматься его организацией церемонии прощания. Для того, чтобы достойно проводить мужчину, задействовали много специалистов. Потребовались даже услуги визажиста, который делал посмертный грим для Кирилла.

- Я хочу поблагодарить слаженную команду отдела ритуальных услуг под руководством Ксении Александровны Черных, а также работников данного центра - водителей Сергея и Владислава. Спасибо и специалисту по гриму Маргарите. Поверьте, в силу моего возраста я присутствовал на многих похоронах, но то, что сделала эта команда, каким образом сработала профессионально, грамотно, организованно, я столкнулся впервые.

Напомним, ранее на Кубани создали петицию с требованием сурово наказать убийц аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, причем определить для них высшую меру наказания. За сутки ее подписали более 16 тысяч человек.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

По подозрению в убийстве задержаны трое мужчин. Арам Татосян ранее к уголовной ответственности не привлекался, а вот остальные - Анатолий Двойников и рецидивист Демьян Кеворкьян известны в криминальных кругах. Последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже школьницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Просто в голове не укладывается!». Жена убитого аниматора Кирилла Чубко выступила с эмоциональным заявлением после его похорон

На Кубани создали петицию с требованием сурово наказать убийц аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко (подробнее)

Семья погибшего аниматора Кирилла Чубко на Кубани не верит в случайную встречу с убийцами

Родные уверены - бандиты поджидали на дороге своих жертв (читайте далее)

Сын положил рисунки в гроб. Зверски убитого аниматора Кирилла Чубко похоронили на Кубани

В Усть-Лабинске похоронили убитого бандитами аниматора Кирилла Чубко 5 мая (читайте далее)

Убийство аниматоров на Кубани: Кирилла зарезали сразу, а Таню возили несколько часов по банкоматам

Под Краснодаром дорожная банда зарезала двоих организаторов праздников, но один из подозреваемых идет в отказ (подробнее)

Подозреваемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани рассказали, как поделили деньги

Задержанный за убийство аниматора на Кубани расправился с Кириллом Чубко за 20 тысяч рублей (читайте далее)

Ехали в гробовой тишине. Подозреваемый по делу об убийстве аниматоров признался, что происходило с девушкой до гибели

Подозреваемый по делу об убийстве аниматоров на Кубани в суде признался, что было с девушкой до гибели (подробнее)

Убийцы пропавших аниматоров на Кубани Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко начали каяться в суде

Суд отправил всех в СИЗО (читайте далее)

Почему ранее судимые подозреваемые в убийстве аниматоров на Кубани впервые решились на расправу

На Кубани продолжают искать тело убитого аниматора Татьяны Мостыко (подробнее)

Основали банду вымогателей и устраивали разбои на трассе. На Кубани задержали подозреваемых в убийстве аниматоров

Опубликованы имена подозреваемых, причастных к пропаже аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко на Кубани (подробнее)

Исполосовали ножом. Тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко убийцы закопали в лесополосе на Кубани

Тело пропавшего аниматора Кирилла Чубко убийцы закопали в лесополосе на Кубани (читайте далее)

На Кубани после пропажи аниматоров, порезавших колесо машины, на дороге экстренно латают ямы

«Комсомолка» проехала маршрутом таинственно исчезнувших Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко (читайте далее)