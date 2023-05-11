«Хочу узнать, что было той ночью!»: вдова убитого на Кубани аниматора обратилась к экстрасенсам

Дарья Чубко хочет максимально придать огласке жестокую расправу над мужем.
Жестокая расправа над 19-летней девушкой-аниматором Татьяной Мостыко и 37-летним организатором праздников Кириллом Чубко никого не оставила равнодушным. С первого дня пропажи люди из разных уголков страны пытались помочь в поисках. Кто-то искал в полях, а кто-то рассылал ориентировки в Сети. До последнего все верили, что Кирилла и Таню найдут живыми. Но оказалось, что с ними расправились дорожные бандиты, которые зарезали их за 190 тысяч рублей.
По подозрению в убийстве задержаны трое мужчин - Арам Татосян, Анатолий Двойников и рецидивист Демьян Кеворкьян. Причем последний был судим за создание вооруженной банды весной 2014 года. В ОПГ он вовлек двоих мужчин и даже школьницу.
На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.
Семьи убитых Кирилла и Татьяны надеются на то, что все трое понесут наказание и ответят по всей строгости закона. Чтобы дело не затихло, родные создали петицию, которую за трое суток подписали уже почти 30 тысяч человек. Более того, вдова убитого Кирилла обратилась к экстрасенсам. Дарья Чубко хочет детально восстановить трагические события той ночи, когда на трассе пропали Кирилл и Таня.
- Хочу использовать все возможные методы для того, чтобы восстановить полную картину ночи 28 апреля. Даже "Битву экстрасенсов", - заявила жена Кирилла Чубко.
Кирилл и Татьяна стали жертвами дорожных бандитов.
Напомним, сейчас расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы.
Семья погибшего аниматора не верит в случайную встречу с убийцами. одные уверены - бандиты поджидали на дороге своих жертв.
Кстати, ранее эксперт объяснил, почему сожженная бандитами машина не помогла в поисках убитых аниматоров, могли ли преступники сжечь авто в другом месте и почему никто не увидел пожар.
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