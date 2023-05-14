Хоста-путешественница. Выращенная в Сочи самка леопарда перешла в Чечню из Осетии

Леопард Хоста - самая активная из выпускниц. Фото: t.me/bars_ossetia

Скоро исполнится год, как сестры Лаура и Хоста, а также самец Лео живут в естественных условиях. Рожденных в сочинском Центре восстановления популяции леопарда на Кавказе хищников выпустили в естественную среду в июле 2022 года. Краснокнижные крупные кошки переехали из вольеров Красной поляны в горы Северной Осетии – это историческое место их обитания.

С помощью специальных браслетов и фотоловушек ученые отслеживают каждый шаг редких животных. Вплоть, до того, кто у хищников был сегодня на ужин и где именно они предпочитают охотиться.

- Самка Хоста по сравнению с самцом Лео и своей сестрой Лаурой энергичнее отреагировала на приход весны и снеготаяние. Она покинула хорошо изученный ею участок обитания в Северной Осетии – Алании и через Ингушетию перешла в Чечню, - цитирует ТАСС координаторов научного эксперимента.

За леопардами следят с помощью фотоловушек и ошейников с датчиками. Фото: t.me/bars_ossetia

Лео и Лаура предпочитают более знакомую среду – помимо Северной Осетии-Алании они прекрасно освоили Кабардино-Балкарию и пока границы расширять не планируют.

- Весна и лето благоприятны для исследования местности леопардами. Сохранят ли леопарды в предпочтениях свои нынешние позиции или снова изменят дислокацию - можно будет сказать только осенью, когда на горные склоны Кавказа ляжет первый снег, - рассказала координатор научного проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) по восстановлению леопардов в Северной Осетии Анна Ячменникова.

Все хищники прекрасно адаптировались и успешно охотятся на диких животных. В их рационе преобладают барсуки, шакалы, из наиболее крупных добыч были косуля и благородный олень.

Полученные в ходе мониторинга данные говорят о том, что программа подготовки рожденных в неволе котят леопарда к жизни в диких условиях – успешна. Ее автор – Умар Семенов, глава Центра восстановления популяции, умерший год назад.

Сейчас к новой жизни готовятся еще пара воспитанников уникальной «школы леопарда». В сочинском центре уже приступили к испытаниям самки Ачипсе и самца Чилмаса. Перед тем как хищники попадут в дикую природу, они должны сдать ряд экзаменационных тестов. Например, выпускники должны продемонстрировать не только навыки охотников, но и желание избегать контактов с человеком. Этому их учат на протяжении двух лет.

- Так как важным фактором в сохранении жизнеспособности в дикой природе является избегание зверями человека, данному направлению уделяется особое внимание. Контакт персонала с хищниками сводится к минимуму. Но для того, чтобы усугубить страх перед человеком, проводятся вынужденные меры тесного взаимодействия. К ним относится вакцинация, которая становится стрессом для котят на ранних этапах развития, - рассказали в пресс-службе национального парка Сочи.

Сейчас решается, куда Ачипсе и Чилмас переедут из Сочи. В числе наиболее вероятных мест для выпуска называют Кавказский биосферный заповедник и Государственный природный заказник зоологического профиля регионального значения «Турмонский», Республики Северная Осетия-Алания. Ученые выпускают животных так, чтобы предотвратить кровосмесительных родственных связей.

Всего было выполнено шесть выпусков. Сегодня на российском Кавказе, предположительно, обитают около 13 леопардов, девять из них – родились в Центре восстановления леопарда на Кавказе и еще четыре особи – дикие леопарды, которые пришли из соседних стран. Но пока не было зарегистрировано ни одного случая рождения детенышей леопарда в дикой природе.

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