Концерт группы «Би-2» в Сочи отменили после оскорблений в адрес фанатов из России

Продажа билетов на выступление рок-группы в Сочи приостановлена Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Сочи отменили концерт группы «Би-2». Он должен был состояться 12 августа. Кроме этого, рок-группа не будет выступать 10 июня и в Москве. Причиной стали скандальные высказывания солиста в соцсетях.

В своей страничке Егор Бортник, всем известный как Лева, сообщил, что он не намерен возвращаться в Россию. А в ответ на поздравления читателей с Днем Победы музыкант стал оскорблять фанатов.

Сейчас группа «Би-2» находится в туре в США.

По некоторым данным, активисты направили в Генпрокуратуру РФ и СК России письмо с просьбой проверить группу «Би-2» на предмет финансирования ВСУ и дискредитации ВС РФ. Также Минюст попросили признать Егора Бортника иноагентом.

Ранее после критики властей отменили выступления эпатажной Инстасамки, которая знаменита своими провокационными вайнами и подставными ограблениями. Мэр города Евгений Наумов заявил, что, употребляя мат в песнях, певица ничему хорошему подростков не научит. Также в Краснодаре не состоится выступление Валерия Меладзе после скандальной вечеринки в Дубае, не выйдет на краснодарскую сцену и Ани Лорак.Также оскандалившийся Александр Ревва заявил о переносе концертов и публично отказался от отца. Отменены концерты и других артистов, выступивших против проведения СВО.