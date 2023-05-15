«Нашли пакеты с расчлененным телом»: Полная история жестокого убийства мужчины, которого 1,5 месяца искали в Краснодаре

Николая Перфильева (слева) искали полтора месяца, а оказалось, что с ним расправился собственный друг.

Громкую историю поисков 37-летнего Николая Перфильева до сих пор вспоминают неравнодушные жители Краснодара. Весной 2020 года мужчина ушел из дома. Вечером он позвонил жене, сказал, что будет через час, но загадочным образом пропал. На поиски отца двух маленьких детей бросились сотни людей. Искали родственники, полицейские, волонтеры и даже экстрасенсы. Но спустя полтора месяца была найдена страшная находка - пакеты с расчлененным телом пропавшего. Как оказалось, расправился с мужчиной его же знакомый. Собрали полную историю жестокого убийства мужчины, которого 1,5 месяца искали в Краснодаре.

Пошел в гости и исчез

22 апреля 2020-го Николай Перфильев вышел из дома на Стасова, 155. С собой у него был мобильник, паспорт и ключи от автомобиля. Мужчина направился к своему другу. В 20:28 Николай позвонил супруге, сказал, что вернется через час. Но на пороге дома он так и не появился, а его телефон оказался вне зоны доступа.

Родные тут же забили тревогу. Первым делом, набрали его товарища, у которого он был в гостях.

- Коля ушел еще в девять вечера от меня, - пожимал плечами друг пропавшего.

После этого семья Николая стал обзванивать всех его знакомых, проверяла больницы и морги, но тщетно - мужчина как в воду канул. Параллельно подключились к работе полицейские и волонтеры. Спустя две недели безуспешных поисков родные пропавшего даже обратились за помощью к экстрасенсам.

- Мы в растерянности. Полиция, волонтеры ищут. Был прочес территории не раз, результатов нет. Николай очень спокойный, очень любит свою семью. Пожалуйста помогите, мы очень переживаем за него, - молили родственники.

Обвиняемый (на фото справа) вместе с адвокатом на следственном эксперименте.

Но пролить свет на исчезновение мужчины никому из ясновидящих не удалось. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

С мужчиной жестоко расправился друг

До последнего семья и друзья пропавшего верили, что смогут снова его увидеть. Но, к сожалению, их надежды не сбылись - Николая убили.

Следователи выяснили, что к исчезновению мужчины все-таки причастен его приятель - Евгений Бабенко. Именно с ним пропавший виделся в последний раз 22 апреля. В тот же вечер он жестоко расправился с Николаем. После убийства он расчленил мужчину, в течение трех дней выносил останки и закапывал в районе авторынка.

Мотивом для расправы стал конфликт, который возник между приятелями из-за любовницы Евгения.

- У меня никогда не было причин или мотивов для убийства Николая, наоборот мы были друзьями. Но он оскорбил мою девушку, хотел поссорить нас, чтобы я прекратил с ней отношения, - заявлял убийца в суде.

У убитого остались жена и двое детей.

Надеялся, что скостят срок

Евгению Бабенко дали 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Но такое наказание он посчитал суровым, потому пытался обжаловать приговор. Апелляцию подавал не раз. Как удалось узнать KP.RU, Евгений уверял, что в тот вечер выпил немного и не был пьян. А напал на своего друга в состоянии аффекта после сказанных Николаем неприятных слов, к тому же, уверял Евгений, его товарищ совершал противоправные действия.

- На основании собранных доказательств было установлено, что потерпевший не нападал, телесных повреждений ему не причинял, возрастных либо физических преимуществ перед ним не имел, вооружен не был. Потому считать, что потерпевший вел себя противоправно, нет оснований, - говорится в решении суда, который в итоге оставил приговор без изменений.

Помимо прочего, в пользу трех родственников Николая суд взыскал с Евгения компенсацию материального ущерба – 62442 рубля, а также еще 4 млн рублей - за моральный вред. Но их, по данным KP.RU, осужденный даже спустя два года после оглашения приговора, не выплатил.

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