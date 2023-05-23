Раскупают, как пирожки. В каких районах Краснодара выгоднее взять квартиру в ипотеку в 2023 году

Источник: lubimovo-incity.ru

Обзавестись собственным гнездышком мечтает каждая семья. К приобретению недвижимости важно подходить основательно — тщательно выбирать не только дом, но и район для проживания. Эксперты рынка и сервиса недвижимости Домклик от Сбера рассказали, где выгоднее купить квартиру в ипотеку в Краснодаре.

Новостройка или вторичка

В апреле в Сбере зафиксирован рекордный спрос на ипотеку с начала 2023 года. По данным Домклик, Краснодарский край стал одним из пяти регионов с максимальным объемом выдачи займов по льготным программам.

- Общаясь со своими клиентами, понимаю, что у них есть сомнения. Многие думают: брать ипотеку или подождать. Мой совет — если вы нацелены купить свое жилье, то не откладывайте. Подавайте заявку и подбирайте варианты недвижимости сейчас, - советует риелтор Екатерина Кузнецова. - Пока действуют программы господдержки, есть шанс взять ипотеку под сниженный процент.

Напомним, льготные варианты ипотеки распространяются на жилье в новых домах. Однако большинство покупателей Краснодара в поисках идеального дома изучают все предложения — и на «вторичке», и на «первичке». По данным сервиса Домклик, сегодня на рынке жилья в Краснодаре представлено около 60 тысяч квартир. Больше 35 тысяч объявлений — это новостройки. Цены на студии в ЖК со сдачей уже в этом году стартуют от двух с небольшим миллионов рублей, а на однушки — от двух с половиной. Учитывая льготные программы, приобретение жилплощади выглядит вполне реальным.

Фото: Shutterstock

Ищем выгодные микрорайоны

На вторичном рынке, на первый взгляд, цены ниже: можно найти варианты и от миллиона с небольшим. Но если отсечь все комнаты в общежитиях, «квартиры» в статусе нежилой недвижимости и «цоколи» — получается, что подступаться к нормальным вариантам можно все с той же суммой: около двух миллионов рублей и больше. Лучше, конечно, больше.

По словам риелтора, идеальные районы для покупки «вторички» — это Фестивальный и Юбилейный. Местные жители на инфраструктуру не жалуются, да и в учебных заведениях есть места. Так что переживать за свое чадо не придется.

Источник: Администрации г. Краснодар

- В этих районах есть многоэтажки любого калибра — кирпичные и панельные, с газом и без. Продуктовые магазины расположены на первых этажах, а соцобъекты — под боком. Некоторые покупатели, мечтающие жить у воды, отдают предпочтение Юбилейному. А тот, кто хочет быть поближе к центру, выбирает Фестивальный, - добавляет Екатерина Кузнецова.

Автор: Александр Лебедев

А вот новостройки лучше смотреть на окраине города. При этом эксперт спешит уточнить: периферия не значит плохо.

- По своему опыту могу назвать три самых привлекательных микрорайона, где чаще всего мои клиенты находят квартиры, — «Любимово», «Самолет» и «Южный». По сути, все они равноудалены от центра города. При этом в микрорайонах сетевые магазины и школы с поликлиниками ничуть не хуже. Да и с каждым годом инфраструктура развивается. Так что смело можно брать квартиру в новых домах как для себя, так и для сдачи в аренду, - уточняет риелтор.

Источник: lubimovo-incity.ru

Если переживаете, что пропустите недочеты застройщика, то лучше доверить проверку жилья профессионалам. Например, такую возможность дает сервис Домклик «Приемка».

Пользуемся господдержкой с умом

Ипотечные программы риелтор рекомендует выбирать, отталкиваясь от потребностей и типа будущего жилья.

- Если ко мне обращаются пары или студенты, которые хотят купить жилье в новостройке, то я советую обратить внимание на ипотеку с господдержкой от Сбера. Для первоначального взноса хватит 15% от стоимости квартиры, при этом ставка — от 7,7% годовых. Но сильно «не разгуляешься» по сумме — более 6 миллионов рублей не выдают, - объясняет Екатерина Кузнецова. - Если есть дети, смело подавайте заявку на семейную ипотеку. Условия те же, но ставка уже приятнее — от 5,7% годовых при покупке квартиры в новостройке.

Источник: Администрации г. Краснодар

А еще на Домклик есть опция «Своя ставка». Она поможет снизить процентную ставку по ипотеке — и в том случае, если вы покупаете квартиру в новостройке и берете льготную ипотеку, и если выбрали «вторичку» с базовой программой займа. Для того, чтобы уменьшить «процент» на все 15 – 20 – 30 лет выплат, достаточно сделать единовременный платеж при оформлении кредита. Так сказать, «купить» скидку. Для тех, кто накопил неплохую сумму на первоначальный взнос, есть смысл просчитать: а не выгоднее ли будет пустить часть этих денег на снижение ставки? Кстати, сделать это можно с помощью ипотечного калькулятора.

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