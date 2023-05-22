Пропавший пять дней назад в Краснодаре мужчина найден в реанимации в тяжелом состоянии: полиция задержала подозреваемого

34-летний Станислав Вылегжанин находится в тяжелом состоянии

В Краснодарском крае на дорогах в последнее время начали пропадать люди. Сначала исчезли двое аниматоров, которые возвращались домой с очередного праздника. Через пару дней их нашли убитыми (подробнее на kp.ru) , а тех, кто это сделал, - задержали. Пока подозреваемые в расправе над аниматорами сидят в СИЗО, пришли новые вести - на этот раз по дороге в Краснодар пропал 34-летний Станислав Вылегжанин. Выходить на связь он перестал еще 15 мая.

- Стас живет в хуторе, в 20 километрах от Краснодара. В тот день он поехал в город погулять, вызвал такси. Мы с ним созванивались в 11:40, он говорил, что хочет выбраться, развеяться. Сам ведь он разведен, семьи у него нет, - рассказывает брат Станислава Евгений Вылегжанин. - Мы поговорили, и это был наш последний разговор. Когда потом я ему звонил, он сбрасывал. И весь этот день его телефон то включался на время, то снова вырубался. Мне приходили сообщения, что абонент снова в сети, но когда я набирал его, мобильник снова вырубался. Брат вызывал такси не через приложение, а по номеру телефона. Мы звонили в один из агрегаторов, но там нет данных о его передвижении.

На следующий день Станислав Вылегжанин не вышел на работу в автосервис, где трудился.

- А ведь работу брат никогда не прогуливал, - рассказывает Евгений.

Близкие пропавшего мужчины обратились в полицию и к поисковикам. Пять дней волонтеры прочесывали трассу, по которой мог ехать Станислав, но никаких зацепок не нашли.

Вести пришли спустя пять дней поисков.

- Брата привезли в реанимацию в тяжелом состоянии, он сильно избит, - говорит Евгений Вылегжанин. - Он без сознания, поговорить с ним не могут ни врачи, ни полиция. Мне из больницы позвонили, сказали, что к ним поступил мой брат. Они видели ориентировку на него. А документов с собой у него никаких не было.

Станислав Вылегжанин поступил в больницу 16 мая. Мужчину нашли на улице Ставропольской в Краснодаре с многочисленными тяжелыми травмами.

- На улице пострадавший вместе с другим мужчиной распивали алкоголь. В один момент между ними произошел словесный конфликт, который перерос в драку, - рассказали kp.ru в УВД по Краснодару. - Подозреваемого уже задержали. Им оказался ранее не судимый житель Сочи. Мужчину допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Станиславу Вылегжанину сделали уже две операции, но его состояние по-прежнему тяжелое.

- К брату на днях должна прилететь его 10-летняя дочь из Казахстана, где мы раньше жили. Может, дочка поможет ему скорее прийти в себя. Если, конечно, ее пустят к нему в палату, - говорит Евгений.