Зацепил собаку за хвост. Подробности нападения овчарки на 9-летнего мальчика в Сочи рассказали полицейские

Проверка продолжается

В Сочи домашняя овчарка напала на 9-летнего мальчика на детской площадке. Собака вцепилась ребенку в горло, оттаскивать животное пришлось очевидцам.

- Собака напала на ребенка на детской площадке по улице Мацестинской. Овчарка была ошейником, но хозяина рядом не было. Мальчик рассказал, что, скатившись с горки, он шел к качелям и зацепил собаку за хвост. После этого немецкая овчарка накинулась на него, повалила на землю и стала кусать, - сообщили подробности нападения в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Свидетели случившегося вызвали на место полицейских и скорую. У 9-летнего ребенка рваные раны подбородка, щеки, предплечья и ушиб предплечья.

- Спас ребенка от животного прохожий: он оттащил собаку, вызвал спецслужбы и оказал доврачебную медицинскую помощь. Участковые установили, что овчарка принадлежит 43-летней местной жительнице, - добавили в полиции.

В настоящее время второклассник находится на амбулаторном лечении, его жизнь и здоровье вне опасности.

В настоящее время проверку по данному факту проводит МВД и СК. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в ближайшее время будут приняты соответствующие меры.

КСТАТИ

В Краснодарском крае ужесточили правила содержания и выгула домашних животных.

- Собак нельзя отпускать без поводка бегать самостоятельно по проезжей части, лифту и во дворах многоэтажек. Исключением являются только собаки-проводники. Запрещается выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях детских дошкольных учреждений, учреждений образования и здравоохранения, культуры и спорта, на пляжах и в зонах отдыха людей, - говорится в региональном законе «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае».

За нарушение правил грозит штраф.

- Выгул собак на лесных территориях, в парках, детских площадках и других общественных местах наказывается штрафом от 1000 до 2000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Но полиции добавили, что в случае нападения собаки на человека в местах запрещенных для выгула хозяину грозит уголовная ответственность.