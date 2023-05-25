«Моя семья чудом уцелела»: жительница дома, где произошел взрыв газа в Краснодаре, рассказала жуткие подробности

Хлопок газа был такой силы, что стены дома рухнули на землю и задели трамвай. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Обычная кирпичная хрущевка-пятиэтажка выглядит ужасающе. Нет стекол в окнах квартир пятого этажа. Фасад дома по улице Клинической, 18 частично разрушен. В квартире №64 произошел взрыв газа с последующим горением. ЧП случилось 25 мая около 17:25 часов. Многие были уже дома. Местные жители выбегали в тапочках и домашней одежде.

Взрыв газа был такой силы, что стены дома рухнули на землю и задели трамвай. Он следовал по 8-му маршруту. От взрыва у трамвая треснуло стекло. Его отбуксировали в депо.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, а полностью потушить огонь удалось спустя два часа. Во время взрыва газа пострадала хозяйка квартиры №64. Ее увезли с ожогами в больницу.

Сейчас комиссия определяет ущерб, после чего начнутся восстановительные работы. Дом 1966 года постройки был газифицирован. Необходимо поднять все документы и проверить как часто в многоэтажке проходили проверки газового оборудования.

На месте ввели локальный режим ЧС. Местным жителям запретили заходить в подъезд, люди не смогли даже забрать свои документы - опасность обрушения.

- Режим ЧС позволит нам продолжить оперативно принимать меры по восстановлению дома и выплатить людям компенсации, - сообщил глава города Евгений Наумов.

KP.RU связалась с соседкой квартиры, где произошел взрыв газа. Дарья Щученко сообщила, что ее семье удалось выжить чудом.

- Мой муж только после операции. Буквально за 20 минут до взрыва он вместе с семилетним сыном вышел прогуляться. А меня срочно вызвали в офис. Обычно мы в это время находимся дома. Мы соседи слева от взрыва. Моя семья чудом уцелела, - рассказывает kp.ru Дарья Щученко.

Волна от взрыва выбила стены в двух соседних квартирах.

- Сосед справа находился дома. Он тоже чудом не пострадал. Находился в дальней комнате. Именно он спас девушку с ожогами из квартиры, - говорит kp.ru Дарья Щученко.

45 человек эвакуировали. Местные жители разъехались по родственникам и друзьям.

- Мы сейчас в квартире у соседей неподалеку. Это наши друзья. После взрыва газа многие люди подходили и предлагали свою помощь. Главное, что все живы. Жаль только нашу милую квартирку, - заключила Дарья Щученко.

По словам женщины, хозяева квартиры, где произошел взрыв газа, молодые и аккуратные. Следователям предстоит узнать причины случившегося.

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