Полиция приехала быстро, идут работы: очевидцы о том, что происходит на месте взрыва в центре Краснодара

Взрыв прогремел после 4 часов утра. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Взрыв на улице Морской прозвучал после 4 утра в Краснодаре. Повреждено одно из офисных зданий. В момент ЧП здесь уже начинался рабочий день. Громкий звук услышали охранники и техничка.

- Я приехала на такси рано, чтобы убрать помещения. Только подхожу, как у меня уши заложило, - рассказала «КП»-Кубань» уборщица Наргиз Мирзоева. – Сразу же приехала полиция. А я на проходную, зашла, а там суета.

Поработать женщине не удалось. Из здания начали эвакуировать людей. Сейчас на месте работают экстренные службы. Они выясняют причины взрыва. Также пострадал жилой лом на улице Гаражной. Там взрывной волной выбило стекла на 1 и 3 этажах. Пятиэтажку приведут в порядок после обследования, заявил глава Краснодара Евгений Наумов. Он находится на месте ЧП.

- Прошу сохранять спокойствие. Все под контролем. Как только специалисты выяснят причины взрыва, будут оценены масштабы повреждения, - сказал он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию, призвав жителей доверять официальной информации.

- - Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет. По моему поручению на месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов, - отметил глава региона.