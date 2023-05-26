Кровля не пострадала. Мэр Краснодара рассказал о состоянии многоэтажного дома после взрыва

Повредились окна Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Утро 26 мая для жителей дома по улице Гаражной, 77/ 1 выдалось тревожным. После 4 часов утра раздался взрыв рядом с их квартирами. Волной выбило окна в квартирах и на балконах. Повреждены около 20 рам. В кратчайшие сроки окна заменят. Это все повреждения, которые получила многоэтажка.

Рядом пострадало еще офисное здание на улице Морской. Сейчас эпицентр взрыва оцеплен ленточкой. На офисном здании также ведутся работы. В целом, ситуация спокойная, паники среди жителей соседних домов нет С самого утра на месте ЧП работают оперативные службы. Глава города Евгений Наумов общался с местными жителями.

- Провел заседание оперштаба по произошедшему инциденту. Пригласил городского прокурора Александра Лихонина и представителя краснодарского УВД Вячеслава Котова. Обсудили дальнейшие шаги по восстановлению многоквартирного и частного домов на улице Гаражной. И чем можем помочь в пострадавшем офисном здании на улице Морской, которое рядом, - сообщил в своем Telegram-канале Евгений Наумов.

По словам главы города, специалисты должны проверить все помещения и конструкции изнутри.

- Но уже сейчас могу сказать, что в многоквартирном доме кровля не пострадала. Окна в нем планируем восстановить в кратчайшие сроки, - добавил Евгений Наумов.

В настоящее время в произошедшем разбираются следственные органы. Им предстоит выяснить причины взрыва. Мэрия находится на связи с правоохранителями.

- Еще раз прошу горожан не доверять публикациям в сомнительных аккаунтах соцсетей, - добавил Евгений Наумов.

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