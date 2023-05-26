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В Краснодаре утром 26 мая произошло ЧП. Местные жители на улицах Гаражной и Морской проснулись около 04:10 часов из-за взрыва. Примерно через 12 минут прозвучал еще один. Волной выбило окна в квартирах и на балконах на улице Гаражной 77/1. Повреждены около 20 рам. В кратчайшие сроки окна заменят. Это все повреждения, которые получила многоэтажка.

Рядом пострадало еще офисное здание на улице Морской. Сейчас эпицентр взрыва оцеплен ленточкой. На офисном здании также ведутся работы. В целом, ситуация спокойная, паники среди жителей соседних домов нет. С самого утра на месте взрывов работают оперативные службы.

В ближайшее время мэрия города поможет восстановить повреждения и окажет всю необходимую помощь горожанам, чье жилье пострадало.

Как стало известной, причиной стало падение двух беспилотников. Следственные мероприятия продолжаются. Видео падения беспилотников в Краснодаре 26 мая изучают специалисты. Момент взрыва попал на наружные камеры видеонаблюдения.

Видео падения беспилотников в Краснодаре 26 мая

На кадрах видно, как беспилотник стремительно летит в сторону частных домов. Но БПЛА упал на деревья, где и произошел взрыв. От волны выбило стекла в жилой многоэтажке. Также пострадал крыша частного дома.

От взрыва включились сигнализации на всех машинах. А громкий звук и яркая вспышка разбудила всех местных жителей. В настоящее время на месте ЧП ликивидуют все последствия.

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