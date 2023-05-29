Вдова погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко спустя месяц после смерти мужа рассказала, что произошло в день убийства

Сейчас желание Дарьи Чубко – наказать виновных в убийстве ее мужа по всей строгости закона.

Вдова погибшего на Кубани аниматора Дарья Чубко спустя месяц после смерти мужа рассказала, что произошло в день убийства. Напомним, Кирилл Чубко и его коллега Татьяна Мостыко пропали вечером 28 апреля, когда возвращались с выступления в станице Крыловской. Организаторы праздника стали жертвами дорожных грабителей. Они зарезали молодых людей ради денег - с карт убитых головорезы сняли 190 тысяч рублей. Но скрыться не успели - их поймали по горячим следам.

За несколько часов до исчезновения Кирилл был со своей семьей. Тот день супруга убитого мужчины вспоминает постоянно, ведь это была их последняя встреча.

- 28 апреля вечером ты забрал сына из садика, отвез на занятия и приехал домой. Мы лежали на диване, болтали... - поделилась воспоминанием Дарья Чубко. - Ты показал мне подарок, который купил сыну.

Как оказалось, Кирилл хотел вручить его мальчику сразу после возвращения. Но мужчина уже не вернулся домой.

- Пришла Таня, вы уехали на заказ, это был последний раз, когда мы виделись. Уже месяц я живу в аду! Так больно на душе, - призналась вдова.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

Сейчас желание Дарьи – наказать виновных по всей строгости закона. Ранее она высказалась по поводу петиции с требованием пожизненного заключения для обвиняемых в убийстве Кирилла и Татьяны. Вдова призывает всех неравнодушных подписать петицию, поскольку, по ее словам, важен общественный резонанс.

Напомним, суд избрал меру пресечения всем троим обвиняемым в убийстве аниматоров в Выселковском районе. Мужчины заключены под стражу до 30 июня 2023 года. Двое обвиняемых Анатолий Двойников и Арам Татосян раскаялись, а вот их подельник, которого они называют главарем, Демьян Кеворкьян уверяет, что ни в чем не виноват. К слову, последний имеет за спиной сразу несколько судимостей. С 2016 года он мотал срок за создание вооруженной банды.

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