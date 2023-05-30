Певица Диана Арбенина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Краснодаре официально отменили концерт Дианы Арбениной. Это KP.RU подтвердили в справочной дворца спорта «Олимп», где должно пройти выступление группы «Ночные снайперы». По графику концерт был запланирован на 12 июня.

- Выступление не будет. Уже точно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «Олимпе». - Для возврата денег обращайтесь по месту приобретения билетов.

Причина отмены концерта не называется. Отметим, что ранее концертный директор группы «Ночные снайперы» Александра Рерих опровергла информацию о том, что гастрольный тур коллектива по югу России на состоится. Лидер «Ночных снайперов» ранее рассказала о серьезной травме, которую неожиданно получила у себя дома. Из-за чего вынуждена была отменить концерт в Киргизии. Но на остальных выступлениях, по словам концертного директора певицы, это не отразилось.

- Все запланированные концерты пройдут в свои даты, несмотря на травму артистки, - сказала Александра Рерих.

Стоит сказать, концерты Дианы Арбениной начали отменять по всей территории России еще в апреле. Певица не выступила в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске. KP.RU также уточняла, состоится ли концерт в Краснодаре, но уже тогда в «Олимпе» сообщали, что выступления не будет.

Напомним, что это уже не первая отмена концертов музыкантов в Краснодаре. Ранее «КП» - Кубань» рассказывала о том, что в городе не состоится выступление Валерия Меладзе после скандальной вечеринки в Дубае. Не выйдет на краснодарскую сцену и Ани Лорак. Мэр города Евгений Наумов заявил, что отмена ее концерта в краевой столице была неизбежна из-за позиции артистки относительно специальной операции.

КСТАТИ

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