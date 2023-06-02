Смотровые площадки, морские прогулки и экскурсии с дегустациями. Что посетить в Анапе летом

В Анапе летом будет работать множество экскурсий. Фото: t.me/kurortanapa

Анапа — центр тепла, отдыха и веселья. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов. Вдоволь назагоравшись на пляже под жгучим кубанским солнцем, они хотят посмотреть местные достопримечательности, которых на курорте немало.

Первое, на что традиционно падают взоры отдыхающих, — винодельни. В окрестностях Анапы их три: «Абрау-Дюрсо», «Шато-Пино» и «Владимирская усадьба». Везде проводят экскурсии с дегустацией вин, а в «Шато-Пино» даже предлагают попробовать улиток. Стоимость экскурсий абсолютно разная. Цены начинаются от 500 рублей и достигают 2300 рублей.

Следующая популярная локация у туристов, приезжающих в Анапу, — Тамань. Здесь работает этнографический комплекс «Атамань», который выглядит как настоящая казачья станица. В экскурсию также входит посещение храма Пресвятой Богородицы, музея Лермонтова и популярнейшей винодельни «Шато Тамань». Средняя стоимость такой поездки из Анапы составляет 1500 рублей.

Если вам не хочется далеко отъезжать от города, предлагаем обзорную экскурсию по Анапе. Во время нее можно будет посетить настоящие раскопки и посмотреть, как работают археологи. Так как история курорта начинается за несколько веков до нашей эры, в городе постоянно находят улицы древних городов, старинные предметы быта и захоронения.

- Обзорная экскурсия, раскопки древнего города, посещение Горгиппии и набережной в среднем обойдутся в 1400 рублей, - рассказали экскурсоводы курорта.

Кроме того, в Анапе работает большое количество морских прогулок. Во время них можно познакомиться с местными обитателями глубин, покупаться в открытом море, посетить дискотеку на воде и порыбачить. Цены на такие путешествия для взрослых начинаются от 700 рублей.

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