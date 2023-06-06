Последствия непогоды на Кубани: два села отрезаны от единственной дороги, под водой остаются 42 дома

Вот так сейчас выглядят затопленные населенные пункты в Лабинском районе. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Стихия не покидает Краснодарский край. Дожди продолжают лить сразу в нескольких районах региона, которые ранее уже пострадали от непогоды. Сильнее всего досталось Лабинскому району. Там реки поднялись до 150 сантиметров.

Всю ночь местные власти отслеживали уровень реки, подсыпали, где-то подкапывали, чтобы вода не пошла дальше. Помогали и сами жители, которые насыпали мешки с песком, укрепляли места, где может прорваться вода.

- В результате выпадения осадков и подъема уровня рек, во Владимирском сельском поселении предварительно подтопило три дома и 126 дворов, - сообщил глава района Владимир Забураев.

Ситуация с городскими реками без изменений. Уровень воды превышает отметки неблагоприятного явления.

По данным спасателей, под водой остаются 165 придомовых территорий и 42 дома в Лабинском районе. В Армавире подтоплены 10 дворов и два дома.

- В станице Владимирской по улице Красноармейской произошел подъем уровня воды реки Кукса выше берегов, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Получено 126 заявок от населения о подтоплении придомовой территории, 26 заявок о подтоплении домов (из них подтверждено три).

На местах подтоплений работает техника для откачки воды. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Но сейчас уровень воды в реке Кукса стал ниже берегов, перелива нет. Эвакуация людей не проводилась.

- На всех подтопленных территориях работают оценочные комиссии. Работы по откачке воды продолжаются, - добавляют спасатели. - Всего задействовано 181 человек и 94 единицы техники.

А еще два населенных пункта в Мостовском районе оказались отрезаны от единственной дороги из-за дождей.

- Между Бурным и Никитино в двух местах размыло дорогу в результате обильного выпадения осадков. Проезд закрыт, - сказал глава Мостовского района Сергей Ласунов. - На месте работают оперативные службы.

А тем временем о новом подъеме уровня рек 6 июня предупредили жителей Кубани. В зоне риска, в частности, находятся Лабинский, Мостовский, Отрадненский и Курганинский районы.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами в Краснодарском крае продлили до 7 июня.