По словам пострадавшей Юлии Тарасевич (слева), лечь под нож ее уговорил Андрей Комаров.

Суд по уголовному делу против хирурга, изуродовавшего участницу конкурса красоты в Сочи, откладывают второй месяц. Напомним, 3 декабря 2020 года Юлия Тарасевич обратилась в частную клинику, чтобы скорректировать овал лица с помощью косметической процедуры. Но ее уговорили лечь под нож. Уже на следующий день после операции пациентку выписали, несмотря на то, что у нее был сильнейший отек. Когда он спал, Юлия ужаснулась. Ее лицо парализовало - ее веки не смыкаются, пропала мимика. После ряда экспертиз следователи возбудили уголовное дело в отношении хирурга. Его обвиняют в оказании женщине платной медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья.

Уголовное дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд Краснодара. Как удалось узнать KP.RU, слушания начались еще в апреле. Однако с тех пор заседания были отложены уже трижды.

- Заседания были отложены по причине того, что в суд сначала не явилась потерпевшая сторона, а затем дважды не приехали свидетели, - уточняют KP.RU в суде.

Юлия лишь хотела немного улучшить внешность, а в итоге потеряла деньги и здоровье. Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что мера пресечения в отношении хирурга не связана с заключением под стражу. Поэтому все это время он продолжает работать. На своей странице в соцсетях он делится результатами все новых и новых пластических операций, которые он активно проводит в Волгограде и не только.

Хирург после скандала начал оперировать в другом городе.

При этом сам хирург, как и прежде, не признает свою вину. Он уверяет, что не допустил ошибку, когда оперировал Юлию Тарасевич, извинений пострадавшей пациентке не принес. Более того, их последняя встреча обернулась скандалом.

Напомним, ранее изуродованная участница конкурса красоты в Сочи отсудила у клиники 5 миллионов рублей компенсации. Теперь Юлия надеется, что справедливое наказание получит и хирург.

Неудачный взмах скальпеля навсегда перечеркнул планы Юлии - все силы и деньги она тратит на то, чтобы поправить здоровье.

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