Туристов полно, море теплое: Что происходит на сочинских пляжах после мощного наводнения в Сочи

Пляжи открыты Фото: Олег УМАРОВ

Перевернуты машины, завалены металлические заборы, улицы превратились в реки, падали деревья. Так выглядел Сочи 14 июня, когда на курорте зарядил сильнейший ливень. За одну ночь на Сочи обрушилась половина месячной нормы осадков. Местная река вышла из берегов и хлынула на улицы города. Поток был такой бурный, что мусором и ветками деревьев завалило припаркованные на обочинах машины.

- Первый этаж нашего подъезда затопило по пояс, утонули вещи, машины во дворе, - рассказывает жительница сочинского района Мацеста Елена Голобова.

Общественный транспорт в этом районе не ходил – автобусы просто не могли проехать. На бальнеологическом курорте «Мацеста» перенести процедуры. Был поврежден газопровод. Закрыли и пляжи - в целях безопасности купаться было нельзя. Грязные бурные потоки с улиц неслись в море. Но на следующий день после ЧП - открылись практически все 170 пляжей побережья.

Экстренные службы Сочи очень быстро все расчислили и привели город в порядок – курортный же сезон, туристов ничего не должно отвлекать от отдыха.

Пробы воды соответствуют нормам Фото: Олег УМАРОВ

Роспотребнадзор каждый день берет пробы морской воды. Делают это рано утром, пока туристов не так много. И купаться можно! Вода соответствуют норме. Сейчас волнения моря нет, на всем побережье штиль и комфортная температура для купания.

- Кстати, решение об открытии пляжей при отсутствии штормового предупреждения от Росгидромета пользователи пляжных территорий вправе принять самостоятельно, исходя из текущей обстановки на конкретном участке побережья, - пояснили kp.ru в мэрии Сочи. – Вчера, 15 июня, на некоторых пляжах Хостинского и Адлерского районов наблюдалось скопление ветоши, прибитой течением со стороны русел рек. На них была организована санитарная очистка, и за несколько часов все привели в порядок. Так что купаться в море можно, пляжи чистые.

Пока шла большая вода, закрыты были и туристические объекты в национальном парке, гостей не пускали и к водопадам. Но теперь все открыто, турсезон продолжается.

На пляже «Маяк» - аншлаг. Тут и берег чистый, и вода – прозрачная. Будто и не было стихии.

Спасатели следят за безопасностью Фото: Олег УМАРОВ

- Мы же приехали в отпуск в море купаться, а не в гостинице сидеть, - смеется турист в синих плавках. – Нас непогода не застала. В центре города, где мы живем, дождь был, но никакого стихийного бедствия, реки по улицам не текли. Слышал, только в одном районе подтопления были. А тут у нас пляж, как видите, чистый, вода – отличная. Так что я пошел поныряю!

Когда перестанет лить?

Краснодарский край заливает с начала июня. Под удар стихии попали практически все районы - и побережье, и предгорье. Вот только для субтропического Сочи, как бы дико это ни звучало, явление это привычное. Но не в начале июня. Сезон опасных дождей здесь наступает обычно в августе. Синоптики говорят, что лето просто заблудилось.

- На самом деле, об опасном переполнении рек в Сочи предупреждали заранее. Дождей весной и зимой было столько, что реки переполнены. А жары пока не было, чтобы их иссушить, - объясняет руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - Причиной дождей на юге страны было вторжение холодных масс, которые столкнулись с теплыми. Но к концу недели, 17 июня, погода начнет стабилизироваться постепенно. Жары сразу ждать не стоит, но даже на градус будет выше нормы. Да и море уже теплое - 22 градуса.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Газа до сих пор нет, а за ночь вывезли 700 кубов грязи: Что происходит в Сочи после мощного ливня и подтоплений 15 июня 2023

Электричество и водоснабжение восстановили в домах Хостинского района Сочи после подтоплений (читать далее)

Лить не перестанет: когда дожди дадут передышку югу России

Синоптик Варакин рассказал, когда в Сочи закончатся дожди (подробнее)